«Монако» с Головиным обыграл «Тулузу» в матче чемпионата Франции по футболу

Встреча в Монако завершилась со счетом 1:0. Мяч на 3-й минуте забил Мохаммед Салису.
Российский полузащитник Александр Головин вошел в стартовый состав «Монако» впервые с 31 августа. Спортсмен провел на поле 76 минут и результативными действиями не отметился.
«Монако», набрав 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. Команда прервала серию без побед, которая насчитывала пять матчей в различных турнирах. «Тулуза» с 13 баллами располагается на восьмой строчке.
В следующем туре «Монако» 29 октября сыграет в гостях с «Нантом», «Тулуза» в тот же день примет «Ренн».
Футбол, Франция, 9-й тур
25.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Карлес Мартинес
Голы
Монако
Мохаммед Салису
(Кассум Уттара)
3′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
66′
13
Кристиан Мависса
22
Мохаммед Салису
27
Крепин Диатта
20
Кассум Уттара
18
Такуми Минамино
9
Фоларин Балогун
60′
11
Магнес Аклиуш
10
Александр Головин
18′
76′
41
Пап Кабраль
28
Мамаду Кулибали
45′
46′
4
Йордан Тезе
31
Ансу Фати
60′
19
Джордж Иленихенья
Тулуза
50
Гийом Ресте
3
Марк Маккензи
4
Чарли Крессуэлл
90+5′
15
Арон Деннум
20
Эмерсонн
54′
10
Янн Гбоо
2
Расмус Николайсен
73′
19
Джибриль Сидибе
24
Дайанн Металь
67′
84′
12
Уоррен Каманзи
9
Франк Магри
73′
11
Сантьяго Идальго
23
Кристиан Кассерес
84′
77
Марио Сауэр
17
Абу Франсис
34′
66′
45
Алексис Восса
Статистика
Монако
Тулуза
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
14
10
Удары в створ
5
2
Угловые
2
5
Фолы
15
18
Судейская бригада
Главный судья
Гийом Парадис
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти