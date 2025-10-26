Турецкий «Серик Беледиеспор» уволил Юрана с поста главного тренера

В середине июня владельцем «Серик Беледиеспор» стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов. В клубе выступают россияне Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Илья Берковский. 24 октября стало известно, что игроки клуба не приходят на тренировки из-за невыплаты зарплат. Как сообщало издание Lider Antalya, футболисты, которым не платят на протяжении восьми недель, намерены дождаться выплат до ноября, после чего планируют отправить клубу уведомления о расторжении контрактов.