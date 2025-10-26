6:1! «Лилль» разгромил «Метц» в матче Лиги 1

У хозяев дважды забил Фелиш Коррея, по одному голу у Хамзы Игамана, Ромена Перро, Бенжамена Андре и Хакона Харальдссона. Единственный мяч гостей на счету Ибу Сане.
«Лилль» поднялся на четвертое место в таблице Лиги 1 с 17 очками, «Метц» идет на последней, 18-й строчке с 2 очками.
В следующем туре «Лилль» сыграет на выезде с «Ниццей», а «Метц» примет на своем поле «Ланс».
Футбол, Франция, 9-й тур
26.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Стефан Ле Миньян
Голы
Лилль
Хамза Игаман
24′
Фелиш Коррея
34′
Фелиш Коррея
53′
Ромен Перро
64′
Бенжамен Андре
82′
Хакон Харальдссон
90+3′
Метц
Ибу Сане
90+5′
Составы команд
Лилль
1
Берке Озер
12
Тома Менье
15
Ромен Перро
10
Хакон Харальдссон
90+10′
18
Шансель Мбемба
7
Матиас Фернандес
68′
3
Натан Нгой
27
Фелиш Коррея
83′
14
Мариус Брохольм
29
Хамза Игаман
68′
6
Набиль Бенталеб
2
Аисса Манди
22′
68′
11
Осаме Сахрауи
32
Айюб Буадди
37′
46′
17
Нгал`айель Мукау
21
Бенжамен Андре
90′
33
Сориба Диаун
Метц
7
Георгий Цитаишвили
20
Абиб Диалло
21
Бенжамен Стамбули
5
Жан-Филипп Гбамен
15
Терри Йегбе
61
Папе Си
77′
1
Джонатан Фишер
39
Коффи Куао
61′
25
Клео Мельэрес
63′
14
Шейх Тидиане Сабали
90′
29
Исмаэль Гуэрти
9
Гиорги Абуашвили
61′
19
Морган Бокеле
12
Альфа Туре
61′
10
Готье Эн
20
Жесси Деминге
89′
90′
23
Ибу Сане
Статистика
Лилль
Метц
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
23
10
Удары в створ
12
4
Угловые
7
8
Фолы
18
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Мийо
(Франция)
