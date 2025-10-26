«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» крупно обыграл ливерпульский «Эвертон» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль оформил Микки ван де Вен (19-я, 45+6-я минуты), также отличился Пап Матар Сарр (89). На 25-й минуте главный арбитр матча Хилл Дикинсон после просмотра видеоповтора (VAR) отменил гол защитника «Эвертона» Джейка О’Брайена.
«Тоттенхэм» (17 очков) занимает третье место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), «Эвертон» (11) потерпел второе поражение подряд и располагается на 14-й строчке.
В следующем туре «Тоттенхэм» примет «Челси» 1 ноября. Двумя днями позднее «Эвертон» в гостях сыграет с «Сандерлендом».
Дэвид Мойес
Томас Франк
Микки ван де Вен
(Родриго Бентанкур)
19′
Микки ван де Вен
(Педро Порро)
45+6′
Пап Метар Сарр
(Ришарлисон)
89′
1
Джордан Пикфорд
16
Виталий Миколенко
10
Илиман Ндиай
18
Джек Грилиш
71′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
6
Джеймс Тарковски
5
Майкл Кин
37
Джеймс Гарнер
58′
15
Джейк О`Брайен
66′
34
Мерлин Рель
9
Бету
66′
11
Тьерно Барри
27
Идрисса Гей
86′
24
Карлос Алькарас
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
4
Кевин Дансо
37
Микки ван де Вен
6
Жоау Пальинья
30
Родриго Бентанкур
20
Мохаммед Кудус
78′
29
Пап Метар Сарр
22
Бреннан Джонсон
90′
11
Матис Тель
7
Хави Симонс
61′
15
Лукас Бергвалль
39
Рандаль Коло Муани
62′
9
Ришарлисон
