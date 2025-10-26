Ричмонд
«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

Дубль ван де Вена принес «Тоттенхэму» победу над «Эвертоном» в матче АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» крупно обыграл ливерпульский «Эвертон» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Ливерпуле завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль оформил Микки ван де Вен (19-я, 45+6-я минуты), также отличился Пап Матар Сарр (89). На 25-й минуте главный арбитр матча Хилл Дикинсон после просмотра видеоповтора (VAR) отменил гол защитника «Эвертона» Джейка О’Брайена.

«Тоттенхэм» (17 очков) занимает третье место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), «Эвертон» (11) потерпел второе поражение подряд и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Тоттенхэм» примет «Челси» 1 ноября. Двумя днями позднее «Эвертон» в гостях сыграет с «Сандерлендом».

Эвертон
0:3
Первый тайм: 0:2
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 9
26.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Hill Dickinson
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Томас Франк
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Микки ван де Вен
(Родриго Бентанкур)
19′
Микки ван де Вен
(Педро Порро)
45+6′
Пап Метар Сарр
(Ришарлисон)
89′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
16
Виталий Миколенко
10
Илиман Ндиай
18
Джек Грилиш
71′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
6
Джеймс Тарковски
5
Майкл Кин
37
Джеймс Гарнер
58′
15
Джейк О`Брайен
66′
34
Мерлин Рель
9
Бету
66′
11
Тьерно Барри
27
Идрисса Гей
86′
24
Карлос Алькарас
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
4
Кевин Дансо
37
Микки ван де Вен
6
Жоау Пальинья
30
Родриго Бентанкур
20
Мохаммед Кудус
78′
29
Пап Метар Сарр
22
Бреннан Джонсон
90′
11
Матис Тель
7
Хави Симонс
61′
15
Лукас Бергвалль
39
Рандаль Коло Муани
62′
9
Ришарлисон
Статистика
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
2
4
Угловые
9
8
Фолы
9
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти