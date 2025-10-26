«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

Встреча в Ливерпуле завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль оформил Микки ван де Вен (19-я, 45+6-я минуты), также отличился Пап Матар Сарр (89). На 25-й минуте главный арбитр матча Хилл Дикинсон после просмотра видеоповтора (VAR) отменил гол защитника «Эвертона» Джейка О’Брайена.