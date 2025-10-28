Ричмонд
Глеб высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство в АПЛ

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб оценил шансы «канониров» на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ).

Источник: Metaratings.ru

«Игра “Арсенала” мне нравится. Конкуренты теряют очки. “Ливерпуль” нестабильно выглядит из-за новой схемы Слота. АПЛ — самый тяжёлый чемпионат в мире. “Арсеналу” нельзя терять своё преимущество в таблице. Они в предыдущие два сезона были готовы к чемпионству, просто немного не хватило. Соперники были на пике, “канониры” ни в чём не уступали», — сказал Глеб Metaratings.ru.

«Арсенал» после девяти туров занимает первое место в АПЛ, набрав 22 очка. Последний раз лондонский клуб выигрывал национальное первенство в 2004 году, пройдя сезон в лиге без поражений.