Глеб высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство в АПЛ

«Игра “Арсенала” мне нравится. Конкуренты теряют очки. “Ливерпуль” нестабильно выглядит из-за новой схемы Слота. АПЛ — самый тяжёлый чемпионат в мире. “Арсеналу” нельзя терять своё преимущество в таблице. Они в предыдущие два сезона были готовы к чемпионству, просто немного не хватило. Соперники были на пике, “канониры” ни в чём не уступали», — сказал Глеб Metaratings.ru.