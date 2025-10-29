Ричмонд
«Ювентус» победил «Удинезе» в первом матче после отставки Тудора

«Ювентус» победил «Удинезе» в домашнем матче 9-го тура Серии А — 3:1.

Источник: AFP 2023

У хозяев голы забили Душан Влахович (пенальти), Федерико Гатти и Кенан Йылдыз (пенальти). У гостей отличился Николо Дзаньоло.

Туринцы одержали первую победу после отставки Игора Тудора. «Ювентус» прервал серию из восьми матчей без побед во всех турнирах. В Серии А клуб набрал 15 очков и занимает 6-е место в таблице.

«Удинезе» с 12 очками — на 9-й строчке.

Ювентус
3:1
Первый тайм: 1:1
Удинезе
Футбол, Италия, 9-й тур
29.10.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Коста Руньяич
Голы
Ювентус
Душан Влахович
5′
Федерико Гатти
(Андреа Камбьясо)
67′
Кенан Йылдыз
90+6′
Удинезе
Николо Дзаньоло
45+1′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
90′
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
4
Федерико Гатти
27
Андреа Камбьясо
10
Кенан Йылдыз
5
Мануэль Локателли
22
Уэстон Маккенни
18
Филип Костич
88′
24
Даниэле Ругани
9
Душан Влахович
89′
8
Тен Копмейнерс
20
Лоис Опенда
77′
30
Жонатан Давид
Удинезе
40
Мадука Окойе
2
Саба Гогличидзе
3′
28
Умар Соле
27
Кристиан Кабаселе
11
Ассан Камара
8
Йеспер Чельстрем
19
Кингсли Эхизибуэ
74′
59
Алессандро Дзаноли
24
Якуб Петровски
45+3′
58′
4
Санди Ловрич
79′
14
Артур Атта
74′
38
Леннон Миллер
83′
10
Николо Дзаньоло
59′
15
Вакун Иссуф Байо
9
Кинан Дэвис
38′
18
Адам Букса
Статистика
Ювентус
Удинезе
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
25
8
Удары в створ
11
2
Угловые
8
4
Фолы
12
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Ди Белло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти