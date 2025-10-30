«Кристал Пэлас» разгромил «Ливерпуль» в ⅛ финала Кубка английской лиги

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. «Кристал Пэлас» со счетом 3:0 одержал разгромную победу над «Ливерпулем» в матче ⅛ финала Кубка английской лиги по футболу.
Голы забили Исмаила Сарр (40-я и 45-я минуты) и Йереми Пино (87). «Ливерпуль» завершал встречу вдесятером, поскольку защитник Амара Налло был удален с поля на 79-й минуте.
Команды провели третий матч между собой в нынешнем сезоне. Сначала «Кристал Пэлас» обыграл соперника во встрече за Суперкубок Англии (2:2, 3:2 — после серии пенальти), а затем — на своем поле в чемпионате страны (2:1).
В прошлом сезоне «Ливерпуль» дошел до финала Кубка английской лиги, в котором проиграл «Кристал Пэласу» (1:2). Для лондонского клуба этот трофей стал первым в истории. «Ливерпуль» является рекордсменом по числу титулов Кубка английской лиги — 10.
В других матчах игрового дня «Арсенал» дома победил «Брайтон» (2:0), «Манчестер Сити» в гостях одолел «Суонси» (3:1), «Челси» на выезде справился с «Вулверхэмптоном» (4:3).