«Кристал Пэлас» разгромил «Ливерпуль» в ⅛ финала Кубка английской лиги

Команды провели третий матч между собой в нынешнем сезоне. Сначала «Кристал Пэлас» обыграл соперника во встрече за Суперкубок Англии (2:2, 3:2 — после серии пенальти), а затем — на своем поле в чемпионате страны (2:1).