Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Анже
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

«Кристал Пэлас» разгромил «Ливерпуль» в ⅛ финала Кубка английской лиги

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. «Кристал Пэлас» со счетом 3:0 одержал разгромную победу над «Ливерпулем» в матче ⅛ финала Кубка английской лиги по футболу.

Голы забили Исмаила Сарр (40-я и 45-я минуты) и Йереми Пино (87). «Ливерпуль» завершал встречу вдесятером, поскольку защитник Амара Налло был удален с поля на 79-й минуте.

Команды провели третий матч между собой в нынешнем сезоне. Сначала «Кристал Пэлас» обыграл соперника во встрече за Суперкубок Англии (2:2, 3:2 — после серии пенальти), а затем — на своем поле в чемпионате страны (2:1).

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дошел до финала Кубка английской лиги, в котором проиграл «Кристал Пэласу» (1:2). Для лондонского клуба этот трофей стал первым в истории. «Ливерпуль» является рекордсменом по числу титулов Кубка английской лиги — 10.

В других матчах игрового дня «Арсенал» дома победил «Брайтон» (2:0), «Манчестер Сити» в гостях одолел «Суонси» (3:1), «Челси» на выезде справился с «Вулверхэмптоном» (4:3).