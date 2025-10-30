Футболист Головин забил за «Монако» впервые с января

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник Александр Головин отметился забитым мячом в составе «Монако» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Франции по футболу против «Нанта».
Головин поразил ворота соперника на 75-й минуте, выйдя на замену за 6 минут до этого.
В последний раз россиянин забивал за «Монако» 25 января в домашнем матче чемпионата Франции против «Ренна» (3:2). После этого игрок провел за команду 11 матчей без результативных действий, получив за этот период несколько повреждений.