Дубль Головина помог «Монако» победить в матче чемпионата Франции

Дубль Головина помог «Монако» обыграть «Нант» в чемпионате Франции по футболу.

Источник: ФК "Монако"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. «Монако» на выезде обыграл «Нант» в матче десятого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в Нанте, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Мамаду Кулибали (6-я минута), Фоларин Балоган (41), Манес Аклиуш (55) и российский полузащитник Александр Головин (75, 90+4). У «Нанта» дубль оформил Эрба Гирасси (19, 45+6) и еще один гол в активе Мостафы Мохамеда (80).

Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте встречи. Российский полузащитник впервые отличился за «Монако» в текущем сезоне. В официальных матчах команды он не забивал с 25 января. Прошлый дубль он оформил в октябре 2023 года.

«Монако» продлил серию без поражений в чемпионате Франции до четырех матчей и вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Нант» с 9 баллами располагается на 15-й позиции.

Результаты остальных матчей дня

«Марсель» — «Анже» — 2:2;

«Страсбур» — «Осер» — 3:0;

«Тулуза» — «Ренн» — 2:2;

«Париж» — «Лион» — 3:3.

Нант
3:5
Первый тайм: 2:2
Монако
Футбол, Франция, 10-й тур
29.10.2025, 23:05 (МСК UTC+3)
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Луиш Каштру
Себастьян Поконьоли
Голы
Нант
Баэреба Гирасси
(Матти Аблен)
19′
Баэреба Гирасси
45+6′
Ахмед Мостафа Мохамед
80′
Монако
Мамаду Кулибали
(Магнес Аклиуш)
6′
Фоларин Балогун
(Мамаду Кулибали)
41′
Магнес Аклиуш
(Кассум Уттара)
55′
Александр Головин
(Кассум Уттара)
75′
Александр Головин
90+4′
Составы команд
Нант
1
Антони Лопеш
98
Кельвен Амьян
66
Луи Леру
10
Матти Аблен
76′
78
Тилель Тати
16′
80
Жуниор Мванга
19
Юссеф Эль-Араби
71′
14
Амади Камара
11
Баэреба Гирасси
71′
31
Ахмед Мостафа Мохамед
5
Хьок Кью Квон
64′
3
Николя Козза
6
Чидози Авазьем
76′
18
Фабьен Сентонз
89′
17
Тадибу Ассумани
63′
52
Бахмед Деуфф
Монако
16
Филипп Кен
84′
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
57′
27
Крепин Диатта
20
Кассум Уттара
82′
4
Йордан Тезе
62′
28
Мамаду Кулибали
25′
13
Кристиан Мависса
69′
10
Александр Головин
9
Фоларин Балогун
73′
14
Мика Биерет
11
Магнес Аклиуш
81′
31
Ансу Фати
18
Такуми Минамино
34′
69′
41
Пап Кабраль
Статистика
Нант
Монако
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
18
19
Удары в створ
5
9
Угловые
1
3
Фолы
13
17
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти