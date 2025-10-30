Дубль Головина помог «Монако» победить в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. «Монако» на выезде обыграл «Нант» в матче десятого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Нанте, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Мамаду Кулибали (6-я минута), Фоларин Балоган (41), Манес Аклиуш (55) и российский полузащитник Александр Головин (75, 90+4). У «Нанта» дубль оформил Эрба Гирасси (19, 45+6) и еще один гол в активе Мостафы Мохамеда (80).
Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте встречи. Российский полузащитник впервые отличился за «Монако» в текущем сезоне. В официальных матчах команды он не забивал с 25 января. Прошлый дубль он оформил в октябре 2023 года.
«Монако» продлил серию без поражений в чемпионате Франции до четырех матчей и вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Нант» с 9 баллами располагается на 15-й позиции.
Результаты остальных матчей дня
«Марсель» — «Анже» — 2:2;
«Страсбур» — «Осер» — 3:0;
«Тулуза» — «Ренн» — 2:2;
«Париж» — «Лион» — 3:3.
Луиш Каштру
Себастьян Поконьоли
Баэреба Гирасси
(Матти Аблен)
19′
Баэреба Гирасси
45+6′
Ахмед Мостафа Мохамед
80′
Мамаду Кулибали
(Магнес Аклиуш)
6′
Фоларин Балогун
(Мамаду Кулибали)
41′
Магнес Аклиуш
(Кассум Уттара)
55′
Александр Головин
(Кассум Уттара)
75′
Александр Головин
90+4′
1
Антони Лопеш
98
Кельвен Амьян
66
Луи Леру
10
Матти Аблен
76′
78
Тилель Тати
16′
80
Жуниор Мванга
19
Юссеф Эль-Араби
71′
14
Амади Камара
11
Баэреба Гирасси
71′
31
Ахмед Мостафа Мохамед
5
Хьок Кью Квон
64′
3
Николя Козза
6
Чидози Авазьем
76′
18
Фабьен Сентонз
89′
17
Тадибу Ассумани
63′
52
Бахмед Деуфф
16
Филипп Кен
84′
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
57′
27
Крепин Диатта
20
Кассум Уттара
82′
4
Йордан Тезе
62′
28
Мамаду Кулибали
25′
13
Кристиан Мависса
69′
10
Александр Головин
9
Фоларин Балогун
73′
14
Мика Биерет
11
Магнес Аклиуш
81′
31
Ансу Фати
18
Такуми Минамино
34′
69′
41
Пап Кабраль
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти