Дубль Головина помог «Монако» победить в матче чемпионата Франции

Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте встречи. Российский полузащитник впервые отличился за «Монако» в текущем сезоне. В официальных матчах команды он не забивал с 25 января. Прошлый дубль он оформил в октябре 2023 года.