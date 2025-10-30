Фантастический Головин! Сделал дубль после выхода на замену — и принес «Монако» победу

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился первыми результативными действиями в сезоне. В выездном матче 10-го тура Лиги 1 против «Нанта» наш хавбек вышел на замену в середине второго тайма, забил всего через шесть минут после появления на поле, а в добавленное время установил окончательный счет — 5:3 в пользу гостей.
Тяжелый год
2025-й — далеко не лучший год в карьере Головина. С февраля одного из лидеров сборной России преследуют травмы, из-за которых он никак не может набрать форму и вообще потерял стабильное место в основе.
Особенно трудно Александру сейчас, когда в «Монако» сменился тренер, которому нужно заново доказывать собственную состоятельность. Напомним, в начале октября монегаски расторгли контракт с Ади Хюттером, а на его место был назначен Себастьен Поконьоли. При бельгийце «Монако» пока не проигрывал, а в выездном матче с «Нантом» выдал настоящий спектакль.
Головин пропустил весь сентябрь и часть октября из-за травмы подколенного сухожилия, но восстановился и уже успел провести пару матчей при новом тренере: в игре с «Тоттенхэмом» (0:0) он вышел на замену на полчаса, а в матче с «Тулузой» (1:0) появился в основе и получил 76 минут.
Но в игре с «Нантом» Головин остался в запасе. И это объяснимо: матч проходил посреди недели, а Саша еще не набрал такую хорошую форму, чтобы играть так часто.
Феерическая развязка
Судя по первым матчам, Поконьоли предпочитает схему 3−4−2−1, в которой отводит Головину роль «восьмерки», одного из двух центральных полузащитников. Но в игре с «Нантом» расстановка была более агрессивной, и вообще бельгиец выпустил гиператакующий состав. Неудивительно, что уже к перерыву счет был 2:2: у хозяев дважды отличился Гирасси, а у монегасков — Кулибали и Балогун.
В начале второго тайма «Монако» в третий раз во встрече вышел вперед благодаря голу Аклиуша, а на 69-й минуте случилось то, чего больше всего ждали российские болельщики: Головин заменил Минамино и занял место в центре поля. Россиян влился в игру отлично, сразу начал комбинировать с партнерами и подключаться к атакам. Ничто не указывало на то, что он недавно восстановился от травмы.
Окончательно стало ясно, что Головин стремительно набирает форму, на 75-й минуте, когда Саша забил первый мяч в этом сезоне. Атака получилась стремительной: Аклиуш подкараулил обрез соперников в середине поля, моментально бросил в прорыв по левому флангу Уаттару, который прострелил точно на никем не прикрытого Головина. Александр не мог промахнуться из столь выгодной позиции.
Счет 2:4 продержался недолго: уже через пять минут Мохамед сократил разрыв до минимума, а в концовке «Нант» раскрылся, рассчитывая зацепить ничью.
Но «Монако» отбился, и на 90+4-й минуте разогнал контратаку: Фати протащил мяч по бровке, а в это время Головин совершал невероятный рывок метров на 50. Ансу увидел подключение Саши и наградил его мячом. Первую попытку россиянина забить пресек голкипер «Нанта» Антони Лопеш, но на добивании россиянин сыграл идеально. Есть дубль Головина! И не просто дубль, а победный.
Два года без дуплетов
Для Головина это чрезвычайно важные голы, ведь они подчеркивают: он возвращает былую форму и показывает новому тренеру, что готов играть в основе. В последний раз Александр отмечался голом в январе, а дублем — в октябре 2023 года в матче Лиги 1 с «Мецем» (2:1). Недавно Головин попал в расширенный список сборной России на игры с Перу и Чили, так что в ноябре ждем его возвращение и в национальную команду.
Победа позволила «Монако» подняться на второе место таблицы Лиги 1. Лидер чемпионата «ПСЖ» сыграл вничью в своем матче, поэтому отставание монегасков от первой строчки сократилось всего до одного балла.
Ну, а для российских легионеров эта неделя получается прекрасной: во вторник первый гол в сезоне за «Реал Сосьедад» забил Арсен Захарян, а в среду дублем отличился Головин.
Автор: Гоша Чернов
Луиш Каштру
Себастьян Поконьоли
Баэреба Гирасси
(Матти Аблен)
19′
Баэреба Гирасси
45+6′
Ахмед Мостафа Мохамед
80′
Мамаду Кулибали
(Магнес Аклиуш)
6′
Фоларин Балогун
(Мамаду Кулибали)
41′
Магнес Аклиуш
(Кассум Уттара)
55′
Александр Головин
(Кассум Уттара)
75′
Александр Головин
90+4′
1
Антони Лопеш
98
Кельвен Амьян
66
Луи Леру
10
Матти Аблен
76′
78
Тилель Тати
16′
80
Жуниор Мванга
19
Юссеф Эль-Араби
71′
14
Амади Камара
11
Баэреба Гирасси
71′
31
Ахмед Мостафа Мохамед
5
Хьок Кью Квон
64′
3
Николя Козза
6
Чидози Авазьем
76′
18
Фабьен Сентонз
89′
17
Тадибу Ассумани
63′
52
Бахмед Деуфф
16
Филипп Кен
84′
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
57′
27
Крепин Диатта
20
Кассум Уттара
82′
4
Йордан Тезе
62′
28
Мамаду Кулибали
25′
13
Кристиан Мависса
69′
10
Александр Головин
9
Фоларин Балогун
73′
14
Мика Биерет
11
Магнес Аклиуш
81′
31
Ансу Фати
18
Такуми Минамино
34′
69′
41
Пап Кабраль
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти