Фантастический Головин! Сделал дубль после выхода на замену — и принес «Монако» победу

Для Головина это чрезвычайно важные голы, ведь они подчеркивают: он возвращает былую форму и показывает новому тренеру, что готов играть в основе. В последний раз Александр отмечался голом в январе, а дублем — в октябре 2023 года в матче Лиги 1 с «Мецем» (2:1). Недавно Головин попал в расширенный список сборной России на игры с Перу и Чили, так что в ноябре ждем его возвращение и в национальную команду.