В Турции отстранили 149 футбольных судей после скандала со ставками

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Дисциплинарный комитет федерации футбола Турции отстранил 149 арбитров в связи со ставками на матчи, сообщил президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу.
Судьи в рамках расследования отстранены на срок от восьми до 12 месяцев. Позднее они могут быть дисквалифицированы пожизненно. Всего в нарушениях за последние пять лет обвинялись 152 арбитра, 22 из которых представляют высший дивизион, однако санкциям были подвергнуты 149 рефери. Хаджиосманоглу отмечает, что расследование началось с матча второй лиги «Анакараспор» — «Назилли Беледиеспор» (0:0) сезона-2023/24.
«Мы начали с судей, проведя консультации с государственными органами. Мы ожидали 10−15 судей, но я был разочарован, когда были озвучены настоящие цифры. Мы примем необходимые меры», — приводит слова Хаджиосманоглу TRT Haber со ссылкой на CNN Turk.
По словам президента TFF, расследование по факту ставок судьями будет продолжено, в деле могут быть замешаны около 3700 футболистов.
«Теперь очередь за игроками. Наши коллеги работают над решениями. Все будет вестись прозрачно, список игроков получен, решения предоставлены. Обращения в дисциплинарный комитет будут направлены примерно через 10 дней», — добавил он.
Глава федерации также отметил, что наличие аккаунта в букмекерской конторе не является нарушением, пока лицо не совершает с него ставки. При этом 80% пари были сделаны на матчи иностранных чемпионатов.