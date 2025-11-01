В Турции отстранили 149 футбольных судей после скандала со ставками

Судьи в рамках расследования отстранены на срок от восьми до 12 месяцев. Позднее они могут быть дисквалифицированы пожизненно. Всего в нарушениях за последние пять лет обвинялись 152 арбитра, 22 из которых представляют высший дивизион, однако санкциям были подвергнуты 149 рефери. Хаджиосманоглу отмечает, что расследование началось с матча второй лиги «Анакараспор» — «Назилли Беледиеспор» (0:0) сезона-2023/24.