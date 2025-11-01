Ричмонд
Футболисты «Лейпцига» обыграли «Штутгарт» в матче чемпионата Германии

«Лейпциг» победил «Штутгарт» в матче Бундеслиги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Лейпциг» дома одержал победу над «Штутгартом» в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Ян Дьоманде (53-я минута) и Ромуло (90+1). У «Штутгарта» мяч забил Тиагу Томаш (65), его одноклубник Джефф Шабо (45) отметился автоголом.

«Лейпциг», набрав 22 очка, поднялся на второе место турнирной таблицы чемпионата. «Штутгарт» (18) располагается на четвертой позиции.

В следующем туре «Лейпциг» 8 ноября сыграет в гостях с «Хоффенхаймом», днем позднее «Штутгарт» примет «Аугсбург».

Результаты других матчей:

«Майнц» — «Вердер» — 1:1;

«Санкт-Паули» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 0:4;

«Унион» — «Фрайбург» — 0:0;

«Хайденхайм» — «Айнтрахт» — 1:1.

РБ Лейпциг
3:1
Первый тайм: 1:0
Штутгарт
Футбол, Германия, 9-й тур
1.11.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Оле Вернер
Себастьян Хенесс
Голы
РБ Лейпциг
Джефф Шабо
45′
Ян Диоманде
(Кристоф Баумгартнер)
53′
Ромуло
90+1′
Штутгарт
Тиагу Томаш
(Лука Хакес)
65′
Составы команд
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
22
Давид Раум
13
Николас Зайвальд
49
Ян Диоманде
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
17
Ридле Баку
90′
16
Лукас Клостерманн
20
Ассан Уэдраого
71′
24
Ксавер Шлагер
14
Кристоф Баумгартнер
38′
85′
6
Эзекил Банзузи
40
Ромуло
90′
11
Конрад Хардер
7
Антонио Нуса
71′
9
Йохан Бакайоко
Штутгарт
33
Александр Нюбель
14
Лука Хакес
3
Рамон Хендрикс
84′
24
Джефф Шабо
4
Джоша Вагноман
6
Ангело Штиллер
11
Биляль Эль-Ханнус
7
Максимилиан Миттельштедт
58′
28
Николас Нарти
26
Дениз Ундав
57′
77′
18
Джейми Левелинг
16
Атакан Каразор
88′
27
Бадредин Буанани
10
Крис Фюрих
58′
8
Тиагу Томаш
Статистика
РБ Лейпциг
Штутгарт
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
16
14
Удары в створ
9
4
Угловые
5
5
Фолы
8
10
Офсайды
0
7
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти