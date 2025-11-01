Футболисты «Лейпцига» обыграли «Штутгарт» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Лейпциг» дома одержал победу над «Штутгартом» в матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Ян Дьоманде (53-я минута) и Ромуло (90+1). У «Штутгарта» мяч забил Тиагу Томаш (65), его одноклубник Джефф Шабо (45) отметился автоголом.
«Лейпциг», набрав 22 очка, поднялся на второе место турнирной таблицы чемпионата. «Штутгарт» (18) располагается на четвертой позиции.
В следующем туре «Лейпциг» 8 ноября сыграет в гостях с «Хоффенхаймом», днем позднее «Штутгарт» примет «Аугсбург».
Результаты других матчей:
«Майнц» — «Вердер» — 1:1;
«Санкт-Паули» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 0:4;
«Унион» — «Фрайбург» — 0:0;
«Хайденхайм» — «Айнтрахт» — 1:1.
Оле Вернер
Себастьян Хенесс
Джефф Шабо
45′
Ян Диоманде
(Кристоф Баумгартнер)
53′
Ромуло
90+1′
Тиагу Томаш
(Лука Хакес)
65′
1
Петер Гулачи
22
Давид Раум
13
Николас Зайвальд
49
Ян Диоманде
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
17
Ридле Баку
90′
16
Лукас Клостерманн
20
Ассан Уэдраого
71′
24
Ксавер Шлагер
14
Кристоф Баумгартнер
38′
85′
6
Эзекил Банзузи
40
Ромуло
90′
11
Конрад Хардер
7
Антонио Нуса
71′
9
Йохан Бакайоко
33
Александр Нюбель
14
Лука Хакес
3
Рамон Хендрикс
84′
24
Джефф Шабо
4
Джоша Вагноман
6
Ангело Штиллер
11
Биляль Эль-Ханнус
7
Максимилиан Миттельштедт
58′
28
Николас Нарти
26
Дениз Ундав
57′
77′
18
Джейми Левелинг
16
Атакан Каразор
88′
27
Бадредин Буанани
10
Крис Фюрих
58′
8
Тиагу Томаш
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти