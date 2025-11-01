Гол Рамуша в концовке принес «ПСЖ» победу над «Ниццей» в чемпионате Франции

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ниццу» в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Париже завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Гонсалу Рамуш (90+4).
Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Он ни разу не сыграл в текущем сезоне.
«ПСЖ» с 24 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Ницца» (17) занимает восьмую строчку.
В следующем туре «ПСЖ» 9 ноября сыграет в гостях с «Лионом», в этот же день «Ницца» проведет выездной матч с «Мецем».
Футбол, Франция, 11-й тур
1.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Франк Эз
Голы
ПСЖ
Гонсалу Рамуш
(Хвича Кварацхелия)
90+4′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
7
Хвича Кварацхелия
78′
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
63′
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
72′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
66′
19
Ли Кан Ин
87′
33
Уоррен Заир-Эмери
72′
10
Усман Дембеле
87
Жоау Невеш
65′
8
Фабиан Руис
Ницца
80
Йеванн Диуф
33
Антуан Менди
37
Койо Пепра Оппонг
28
Абдулай Джума Ба
27′
2
Али Абди
26
Мелвин Бард
6
Хишам Будауи
47
Тиагу Говея
11
Морган Сансон
71′
24
Шарль Ванхутте
20
Том Луше
84′
99
Салис Абдул Самед
21
Исак Янссон
46′
10
Софьян Диоп
72′
7
Жереми Бога
Статистика
ПСЖ
Ницца
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
28
5
Удары в створ
8
2
Угловые
11
1
Фолы
12
5
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти