Гол Рамуша в концовке принес «ПСЖ» победу над «Ниццей» в чемпионате Франции

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
0
:
Париж
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.30
П2
1.92
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
51.00
X
6.50
П2
1.19
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
2
:
Атлетик
2
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.90
П2
48.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
0
:
Акрон
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.50
П2
1.02
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.50
П2
1.53
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.45
П2
4.87
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.75
П2
19.00
Футбол. Франция
23:05
Осер
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.68
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Гол Рамуша в концовке принес «ПСЖ» победу над «Ниццей» в чемпионате Франции

«ПСЖ» благодаря голу в концовке победил «Ниццу» в матче чемпионата Франции.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ниццу» в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Париже завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Гонсалу Рамуш (90+4).

Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Он ни разу не сыграл в текущем сезоне.

«ПСЖ» с 24 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Ницца» (17) занимает восьмую строчку.

В следующем туре «ПСЖ» 9 ноября сыграет в гостях с «Лионом», в этот же день «Ницца» проведет выездной матч с «Мецем».

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 0:0
Ницца
Футбол, Франция, 11-й тур
1.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Франк Эз
Голы
ПСЖ
Гонсалу Рамуш
(Хвича Кварацхелия)
90+4′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
7
Хвича Кварацхелия
78′
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
63′
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
72′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
66′
19
Ли Кан Ин
87′
33
Уоррен Заир-Эмери
72′
10
Усман Дембеле
87
Жоау Невеш
65′
8
Фабиан Руис
Ницца
80
Йеванн Диуф
33
Антуан Менди
37
Койо Пепра Оппонг
28
Абдулай Джума Ба
27′
2
Али Абди
26
Мелвин Бард
6
Хишам Будауи
47
Тиагу Говея
11
Морган Сансон
71′
24
Шарль Ванхутте
20
Том Луше
84′
99
Салис Абдул Самед
21
Исак Янссон
46′
10
Софьян Диоп
72′
7
Жереми Бога
Статистика
ПСЖ
Ницца
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
28
5
Удары в створ
8
2
Угловые
11
1
Фолы
12
5
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти