«Лацио» обыграл «Кальяри» и продлил серию без поражений в Серии А

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Лацио» обыграл «Кальяри» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Густав Исаксен (65-я минута) и Маттия Дзакканьи (90+1).
«Лацио» продлил серию без поражений в Серии А до шести матчей и с 15 очками занимает восьмое место в таблице. «Кальяри» (9 очков) идет 14-м.
В другом матче дня «Дженоа» обыграл в гостях «Сассуоло» (2:1).
Футбол, Италия, 10-й тур
3.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Фабио Писачане
Голы
Лацио
Густав Исаксен
(Маттео Гендузи)
66′
Маттиа Дзакканьи
90+1′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
8
Маттео Гендузи
32
Данило Катальди
10
Маттиа Дзакканьи
34
Марио Хила
29
Мануэль Лаццари
73′
3
Лука Пеллегрини
26
Тома Башич
62′
5
Матиас Весино
19
Булай Диа
84′
9
Родригес Педро
18
Густав Исаксен
84′
14
Тиджани Нослин
13
Алессио Романьоли
46′
25
Оливер Провстгор
Кальяри
1
Элиа Каприле
28
Габриэле Дзаппа
8
Мишель Ндари Адопо
16
Маттео Прати
26
Йерри Мина
6
Себастьяно Луперто
2
Марко Пелестра
79′
3
Рияд Идрисси
90
Майкл Фолоруншо
80′
30
Леонардо Паволетти
10
Джанлука Гаэтано
47′
57′
17
Маттиа Феличи
59′
94
Себостьяно Эспозито
69′
9
Семих Кылычсой
29
Дженнаро Боррелли
69′
77
Зиту Лувумбу
Статистика
Лацио
Кальяри
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
8
17
Удары в створ
3
5
Угловые
7
5
Фолы
8
18
Судейская бригада
Главный судья
Юан Лука Сакки
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти