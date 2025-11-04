«Сандерленд» упустил шанс выйти на 2-е место в АПЛ, сыграв вничью с «Эвертоном»

Встреча, прошедшая на арене «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде, завершилась со счетом 1:1.
На гол «ирисок» в исполнении Илимана Ндиайе хозяева поля ответили точным ударом Гранита Джаки.
«Сандерленд» набрал 18 очков и сравнялся по этому показателю с «Борнмутом» и «Ливерпулем». Больше — только у «Манчестер Сити» (19) и «Арсенала» (25).
В следующем туре «Сандерленд» 8 ноября примет «Арсенал», а «Эвертон» дома сыграет с «Фулхэмом».
Футбол, Англия, Тур 10
3.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Stadium of Light
Главные тренеры
Режис Ле Бри
Дэвид Мойес
Голы
Сандерленд
Гранит Джака
(Энцо Ле Фе)
46′
Эвертон
Илиман Ндиай
15′
Составы команд
Сандерленд
22
Робин Руфс
32
Трай Хьюм
54′
17
Рейнилдо Мандава
5
Дэниэл Баллард
28
Энцо Ле Фе
20
Норди Мукьеле
18′
6
Лютсхарел Гертрейда
34
Гранит Джака
27
Ноа Садики
17′
25
Бертран Траоре
82′
7
Шемсдин Тальби
18
Вильсон Изидор
83′
9
Брайан Бробби
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
16
Виталий Миколенко
18
Джек Грилиш
6
Джеймс Тарковски
5
Майкл Кин
27
Идрисса Гей
37
Джеймс Гарнер
15
Джейк О`Брайен
83′
24
Карлос Алькарас
90+5′
10
Илиман Ндиай
62′
7
Дуайт Макнейл
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
83′
42
Тим Ироэгбунам
11
Тьерно Барри
32′
57′
9
Бету
Статистика
Сандерленд
Эвертон
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
3
2
Угловые
4
1
Фолы
10
11
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
