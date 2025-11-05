«Интер» и «Милан» заключили договор о покупке стадиона «Сан-Сиро»

Италия вместе с Турцией примет чемпионат Европы 2032 года. Крайний срок для предоставления окончательного списка стадионов на турнир — октябрь 2026 года. В июле СМИ сообщали, что «Сан-Сиро» не соответствует требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и не сможет принять матчи Евро. Подчеркивалось, что в данном вопросе не в состоянии помочь даже полная реконструкция стадиона, так как здание является устаревшим.