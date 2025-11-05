Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Урал
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.85
П2
6.25
Футбол. Кубок России
перерыв
Оренбург
1
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
5.81
X
3.05
П2
1.80
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.10
П2
5.20
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.40
П2
1.36
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.92
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.95
П2
2.17
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.27
X
5.16
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.38
П2
7.02
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.88
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.91
П2
9.00

«Интер» и «Милан» заключили договор о покупке стадиона «Сан-Сиро»

«Интер» и «Милан» подписали соглашение с городом о покупке стадиона «Сан-Сиро».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. «Интер» и «Милан» заключили с властями Милана договор о покупке футбольными клубами у города стадиона «Сан-Сиро», сообщается на сайте «нерадзурри».

Клубы выкупили территорию района Сан-Сиро, где располагается одноименный стадион. На этом месте будет построена новая арена, которая будет готова принять матчи чемпионата Европы — 2032.

Как ранее сообщали итальянские СМИ, «Сан-Сиро», на котором проводят домашние матчи «Интер» и «Милан» будет снесен, а новая арена будет построена к 2031 году.

Италия вместе с Турцией примет чемпионат Европы 2032 года. Крайний срок для предоставления окончательного списка стадионов на турнир — октябрь 2026 года. В июле СМИ сообщали, что «Сан-Сиро» не соответствует требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и не сможет принять матчи Евро. Подчеркивалось, что в данном вопросе не в состоянии помочь даже полная реконструкция стадиона, так как здание является устаревшим.

«Сан-Сиро», также известный как «Джузеппе Меацца», был построен в 1926 году. Последняя реконструкция стадиона датирована 1989 годом. «Сан-Сиро» принимал матчи чемпионата Европы в 1980 году, на арене также проходили встречи двух чемпионатов мира (1934, 1990) и финалы Лиги чемпионов (2001, 2016).