«Интер» и «Милан» заключили договор о покупке стадиона «Сан-Сиро»

Клубы выкупили территорию района Сан-Сиро, где располагается одноименный стадион. На этом месте будет построена новая арена, которая будет готова принять матчи чемпионата Европы — 2032.
Как ранее сообщали итальянские СМИ, «Сан-Сиро», на котором проводят домашние матчи «Интер» и «Милан» будет снесен, а новая арена будет построена к 2031 году.
Италия вместе с Турцией примет чемпионат Европы 2032 года. Крайний срок для предоставления окончательного списка стадионов на турнир — октябрь 2026 года. В июле СМИ сообщали, что «Сан-Сиро» не соответствует требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и не сможет принять матчи Евро. Подчеркивалось, что в данном вопросе не в состоянии помочь даже полная реконструкция стадиона, так как здание является устаревшим.
«Сан-Сиро», также известный как «Джузеппе Меацца», был построен в 1926 году. Последняя реконструкция стадиона датирована 1989 годом. «Сан-Сиро» принимал матчи чемпионата Европы в 1980 году, на арене также проходили встречи двух чемпионатов мира (1934, 1990) и финалы Лиги чемпионов (2001, 2016).