Роналду назвал себя более известным в мире, чем Трамп

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Базель
1
:
ФКСБ
1
Все коэффициенты
П1
1.68
X
2.90
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Црвена Звезда
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
5.07
X
1.90
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Динамо З
0
:
Сельта
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.20
П2
1.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Мальме
0
:
Панатинаикос
0
Все коэффициенты
П1
4.75
X
1.65
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ницца
1
:
Фрайбург
3
Все коэффициенты
П1
82.00
X
20.00
П2
1.04
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зальцбург
1
:
Гоу Эхед Иглз
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.70
П2
66.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
12.20
X
1.58
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Утрехт
1
:
Порту
1
Все коэффициенты
П1
28.00
X
2.07
П2
2.10
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
0
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК Л
0
:
Абердин
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
1.75
П2
7.25
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Целе
1
:
Легия
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
5.00
П2
3.90
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Майнц
1
:
Фиорентина
1
Все коэффициенты
П1
3.90
X
1.73
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ноа
1
:
Сигма
2
Все коэффициенты
П1
14.00
X
3.90
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Самсунспор
2
:
Хамрун Спартанс
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
0
:
Ракув
0
Все коэффициенты
П1
3.04
X
1.68
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.42
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.30
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.55
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.19
П2
5.01
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.49
П2
6.28
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.25
П2
6.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.25
П2
1.62
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.31
П2
4.74
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.20
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.05
П2
5.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.49
X
4.01
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
4.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.00
П2
1.34
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.42
П2
6.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.22
П2
6.21
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.57
X
3.80
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.65
П2
4.20
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Роналду назвал себя более известным в мире, чем Трамп

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил в интервью Пирсу Моргану, что ему нравится президент США Дональд Трамп, но при этом он считает себя более известным человеком.

Источник: Getty Images

Роналду сказал, что считает Трампа одним из самых важных людей в мире и хотел бы лично встретиться с ним.

«Устроим дебаты на тему, кто более известен — я или Трамп», — сказал Роналду и сам же ответил, что он известнее Трампа даже «где-то на самых маленьких островах».

Футболист отметил: «Я думаю, что в мире нет никого известнее меня».

При этом Роналду признался, что хотел бы быть не настолько знаменитым, потому что сейчас «это скучно». «Я никогда не хотел быть знаменитым, никогда. Я хотел быть успешным», — добавил футболист.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

Роналду в 2024 году первым в истории преодолел отметку в 1 млрд подписчиков в социальных сетях. В частности, на его страницу в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) подписано 667 млн, в YouTube — 77 млн, в X — 113 млн.

Форвард с 2023 года играет за саудовский «Ан-Наср».