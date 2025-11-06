Клуб Миранчука «Атланта» назначил главным тренером Херардо Мартино

Мартино 62 года, ранее он уже возглавлял «Атланту» с 2017 по 2018 год. Также специалист тренировал сборные Мексики, Аргентины и Парагвая, испанскую «Барселону» аргентинские «Колон» и «Ньюэллс Олд Бойз», американский «Интер Майами». Вместе с «Барселоной» Мартино стал обладателем Суперкубка Испании в 2013 году.