Клуб Миранчука «Атланта» назначил главным тренером Херардо Мартино

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Американский футбольный клуб «Атланта», за который выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, назначил на пост главного тренера Херардо Мартино. Об этом сообщает пресс-служба «Атланты».
Стороны заключили соглашение до конца сезона 2027 года. 19 октября «Атланта» отправила в отставку норвежца Ронни Дейлу с поста главного тренера.
Мартино 62 года, ранее он уже возглавлял «Атланту» с 2017 по 2018 год. Также специалист тренировал сборные Мексики, Аргентины и Парагвая, испанскую «Барселону» аргентинские «Колон» и «Ньюэллс Олд Бойз», американский «Интер Майами». Вместе с «Барселоной» Мартино стал обладателем Суперкубка Испании в 2013 году.
В прошедшем регулярном чемпионате Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта» заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф.