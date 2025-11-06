Клуб Миранчука «Атланта» назначил главным тренером Херардо Мартино

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бетис
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.20
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Брага
0
:
Генк
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.05
П2
5.07
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ференцварош
0
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.00
П2
5.58
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
0
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.80
П2
7.10
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.45
П2
2.15
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рейнджерс
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.06
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.10
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
АЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.20
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хеккен
0
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.85
П2
2.28
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
0
:
Омония
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.26
П2
4.26
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Линколн
0
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
7.75
X
4.50
П2
1.32
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.30
П2
6.90
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шелбурн
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.70
П2
5.27
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шкендия
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.75
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рапид В
0
:
Университатя Кр
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.70
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.10
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.90
П2
5.70
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Клуб Миранчука «Атланта» назначил главным тренером Херардо Мартино

Ранее «Атланта» отправила в отставку норвежца Ронни Дейлу.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Американский футбольный клуб «Атланта», за который выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, назначил на пост главного тренера Херардо Мартино. Об этом сообщает пресс-служба «Атланты».

Стороны заключили соглашение до конца сезона 2027 года. 19 октября «Атланта» отправила в отставку норвежца Ронни Дейлу с поста главного тренера.

Мартино 62 года, ранее он уже возглавлял «Атланту» с 2017 по 2018 год. Также специалист тренировал сборные Мексики, Аргентины и Парагвая, испанскую «Барселону» аргентинские «Колон» и «Ньюэллс Олд Бойз», американский «Интер Майами». Вместе с «Барселоной» Мартино стал обладателем Суперкубка Испании в 2013 году.

В прошедшем регулярном чемпионате Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта» заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф.