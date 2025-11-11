Савицкий признан лучшим игроком, Зубович забил самый красивый гол 28-го тура чемпионата Беларуси

Лучшим игроком минувшего уик-энда признан ветеран гродненского «Немана» Павел Савицкий. В победном домашнем матче с футболистами «Минска» 31-летний полузащитник заработал пенальти, который сам реализовал, а также отдал голевую передачу, после которой Егор Зубович эффектным дальним ударом поразил ворота гостей. Именно этот гол и был признан самым красивым в 28-м туре. Одержав крупную волевую викторию со счетом 4:1, «Неман» прервал безвыигрышную серию и, набрав 42 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице.