Савицкий признан лучшим игроком, Зубович забил самый красивый гол 28-го тура чемпионата Беларуси

Лучшим игроком минувшего уик-энда признан ветеран гродненского «Немана» Павел Савицкий. В победном домашнем матче с футболистами «Минска» 31-летний полузащитник заработал пенальти, который сам реализовал, а также отдал голевую передачу, после которой Егор Зубович эффектным дальним ударом поразил ворота гостей. Именно этот гол и был признан самым красивым в 28-м туре. Одержав крупную волевую викторию со счетом 4:1, «Неман» прервал безвыигрышную серию и, набрав 42 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице.
После 28 туров положение в лидирующей группе таково: «МЛ Витебск» — 64 очка, «Динамо» (Минск) — 59, «Славия» (Мозырь) — 54, «Динамо» (Брест) — 48. Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, в активе «Слуцка» 21 балл, у «Сморгони» и «Нафтана» по 25 очков. Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.
Сейчас в чемпионате наступил перерыв, связанный с международными матчами национальной и молодежной сборных Беларуси. В 29-м туре встречаются:
22 ноября — «Неман» — «Витебск», «Арсенал» (Дзержинск) — «Слуцк»;
23 ноября — «МЛ Витебск» — «Гомель», «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск), «Славия» — «Минск», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Ислочь» (Минский район), БАТЭ — «Нафтан» (Новополоцк), «Сморгонь» — «Молодечно».