Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.01
П2
5.85
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Савицкий признан лучшим игроком, Зубович забил самый красивый гол 28-го тура чемпионата Беларуси

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» подвела итоги 28-го тура национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Лучшим игроком минувшего уик-энда признан ветеран гродненского «Немана» Павел Савицкий. В победном домашнем матче с футболистами «Минска» 31-летний полузащитник заработал пенальти, который сам реализовал, а также отдал голевую передачу, после которой Егор Зубович эффектным дальним ударом поразил ворота гостей. Именно этот гол и был признан самым красивым в 28-м туре. Одержав крупную волевую викторию со счетом 4:1, «Неман» прервал безвыигрышную серию и, набрав 42 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице.

После 28 туров положение в лидирующей группе таково: «МЛ Витебск» — 64 очка, «Динамо» (Минск) — 59, «Славия» (Мозырь) — 54, «Динамо» (Брест) — 48. Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно», у которого 11 очков, в активе «Слуцка» 21 балл, у «Сморгони» и «Нафтана» по 25 очков. Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей.

Сейчас в чемпионате наступил перерыв, связанный с международными матчами национальной и молодежной сборных Беларуси. В 29-м туре встречаются:

22 ноября — «Неман» — «Витебск», «Арсенал» (Дзержинск) — «Слуцк»;

23 ноября — «МЛ Витебск» — «Гомель», «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск), «Славия» — «Минск», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Ислочь» (Минский район), БАТЭ — «Нафтан» (Новополоцк), «Сморгонь» — «Молодечно».