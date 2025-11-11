Эта война вылилась уже в два процесса. Первый из них завершился год назад. Это дело французского футболиста Лассана Диарра, который настаивал на том, что трансферный регламент испортил его карьеру и привел к огромным финансовым потерям. Европейский суд встал на сторону Диарра, а в его вердикте было сказано, что трансферные правила FIFA «могут препятствовать свободному перемещению футболистов». Второй процесс связан с претензией из-за перегруженности календаря и отказа вступать в диалог с партнерами при его формировании. Претензия была формализована осенью 2024 года в виде жалобы, которую FIFPro подала в Еврокомиссию. Летом года нынешнего, во время проведения в США первого клубного чемпионата мира в расширенном формате, стороны конфликта обменялись крайне резкими заявлениями, обвиняя друг друга в «расколе футбольного сообщества», «шантаже» и «непрозрачности».