Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять

Рафинью не взяли. Ни туда, ни туда. Так что парню пришлось уехать в соседний штат. Азы футбола он постигал в академии клуба «Аваи». Это, конечно, тоже гранд, но только по меркам родного Флорианаполиса. Скауты тут тоже есть. Только приезжают не из топ-клубов, а из середнячков Португалии и Испании. В год выпуска Рафиньи «Аваи» с треском вылетел из Серии А. Вингера же заметили скауты «Витории Гимарайш». За «Аваи» он дебютировать просто не успел — сразу улетел в Португалию.