В «Реале Сосьедад» сообщили, что СМИ хорошо оценили игру Захаряна

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.40
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
1
Все коэффициенты
П1
46.00
X
6.55
П2
1.12
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.71
X
3.81
П2
1.69
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.35
П2
2.39
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.93
X
3.42
П2
2.07
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.31
П2
3.69
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.10
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.97
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.06
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.10
П2
6.57
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.41
П2
2.47
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.85
П2
5.56
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.80
П2
8.25
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.15
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.55
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.55
П2
5.50
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.43
X
3.47
П2
1.79
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.37
П2
3.87
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.32
П2
5.19
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.61
X
5.27
П2
1.45
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

В «Реале Сосьедад» сообщили, что СМИ хорошо оценили игру Захаряна

Хон Андер Мундуате, пресс-атташе футбольного клуба «Реал Сосьедад», отреагировал на решение испанской Marca не ставить российскому полузащитнику Арсену Захаряну оценку за матч 13-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

Источник: Metaratings.ru

«У Marca своё мнение. Местные СМИ хорошо оценили игру Арсена, отметив, что он был очень активен в атакующих действиях. У Diario Sport нет журналиста, близкого к нашему клубу. Им нельзя доверять в контексте “Реала Сосьедад”, — сказал Мундуате Metaratings.ru.

Российский полузащитник провёл на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» одержал гостевую победу со счётом 3:1 и с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.