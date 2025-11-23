В «Реале Сосьедад» сообщили, что СМИ хорошо оценили игру Захаряна

Хон Андер Мундуате, пресс-атташе футбольного клуба «Реал Сосьедад», отреагировал на решение испанской Marca не ставить российскому полузащитнику Арсену Захаряну оценку за матч 13-го тура Ла Лиги против «Осасуны».
«У Marca своё мнение. Местные СМИ хорошо оценили игру Арсена, отметив, что он был очень активен в атакующих действиях. У Diario Sport нет журналиста, близкого к нашему клубу. Им нельзя доверять в контексте “Реала Сосьедад”, — сказал Мундуате Metaratings.ru.
Российский полузащитник провёл на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.
«Реал Сосьедад» одержал гостевую победу со счётом 3:1 и с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.