Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.28
П2
4.14
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.93
П2
5.26
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.75
X
5.39
П2
1.44
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Атлетико» выиграл у «Хетафе», Льоренте заменили из-за травмы

«Атлетико» выиграл у «Хетафе» в домашнем матче 13-го тура Ла Лиги.

Источник: Getty Images

Встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал защитник Домингуш Дуарте, который отправил мяч в собственные ворота.

На 14-й минуте встречи защитник мадридцев Маркос Льоренте покинул поле из-за травмы.

Для «Атлетико» эта победа стала пятой подряд в чемпионате Испании. Команда Диего Симеоне имеет в активе 28 очков и занимает 4-е место в таблице.

Хетафе
0:1
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, 13-й тур
23.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе Бордалас
Диего Симеоне
Голы
Атлетико
Домингуш Дуарте
82′
Составы команд
Хетафе
13
Давид Сория
16
Диего Рико
2
Джене Даконам
9
Борха Майораль
22
Домингуш Дуарте
8
Мауро Арамбарри
21
Хуан Иглесиас
87′
11
Хуан Мигель Хуанми
23
Адриан Лисо
77′
17
Кико Фемения
6
Марио Мартин
79′
86′
18
Алекс Санкрис
3
Абделькабир Абкар
40′
77′
20
Коба да Коста
5
Луис Милья
90′
14
Хави Муньос
Атлетико
1
Хуан Муссо
90+1′
16
Науэль Молина
2
Хосе Хименес
57′
15
Клеман Лангле
8
Пабло Барриос
10
Алекс Баэна
14
Маркос Льоренте
14′
7
Антуан Гризманн
3
Маттео Руджери
69′
17
Давид Ганцко
23
Николас Гонсалес
69′
4
Конор Галлахер
6
Коке
59′
9
Александр Серлот
19
Хулиан Альварес
49′
59′
22
Джакомо Распадори
Статистика
Хетафе
Атлетико
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
1
6
Угловые
5
7
Фолы
9
17
Офсайды
2
5
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти