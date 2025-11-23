«Атлетико» выиграл у «Хетафе», Льоренте заменили из-за травмы

Встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал защитник Домингуш Дуарте, который отправил мяч в собственные ворота.
На 14-й минуте встречи защитник мадридцев Маркос Льоренте покинул поле из-за травмы.
Для «Атлетико» эта победа стала пятой подряд в чемпионате Испании. Команда Диего Симеоне имеет в активе 28 очков и занимает 4-е место в таблице.
Футбол, Испания, 13-й тур
23.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе Бордалас
Диего Симеоне
Голы
Атлетико
Домингуш Дуарте
82′
Составы команд
Хетафе
13
Давид Сория
16
Диего Рико
2
Джене Даконам
9
Борха Майораль
22
Домингуш Дуарте
8
Мауро Арамбарри
21
Хуан Иглесиас
87′
11
Хуан Мигель Хуанми
23
Адриан Лисо
77′
17
Кико Фемения
6
Марио Мартин
79′
86′
18
Алекс Санкрис
3
Абделькабир Абкар
40′
77′
20
Коба да Коста
5
Луис Милья
90′
14
Хави Муньос
Атлетико
1
Хуан Муссо
90+1′
16
Науэль Молина
2
Хосе Хименес
57′
15
Клеман Лангле
8
Пабло Барриос
10
Алекс Баэна
14
Маркос Льоренте
14′
7
Антуан Гризманн
3
Маттео Руджери
69′
17
Давид Ганцко
23
Николас Гонсалес
69′
4
Конор Галлахер
6
Коке
59′
9
Александр Серлот
19
Хулиан Альварес
49′
59′
22
Джакомо Распадори
Статистика
Хетафе
Атлетико
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
1
6
Угловые
5
7
Фолы
9
17
Офсайды
2
5
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти