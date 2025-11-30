Испанский журналист: Захарян сейчас — 12-й игрок «Реала Сосьедад»

Журналист испанской радиостанции Onda Cero Иньиго Таберна высказался о российском полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.
«Сейчас он 12-й игрок команды. Если кто-то из стартовых футболистов не может выйти на поле, он играет вместо него. Захарян постепенно выходит на пик своей формы», — сказал Таберна Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне 22-летний Захарян принял участие в восьми матчах во всех турнирах и забил один гол.
Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.