Месси установил мировой рекорд по количеству заработанных титулов

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.70
П2
5.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.25
П2
1.63
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.85
П2
4.45
Футбол. Франция
перерыв
Анже
0
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
5.70
П2
1.26
Футбол. Франция
перерыв
Гавр
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
2.65
П2
2.25
Футбол. Франция
перерыв
Лорьян
2
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.80
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.79
X
2.80
П2
10.00
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.54
П2
4.20
Футбол. Германия
21:30
Фрайбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.60
П2
4.50
Футбол. Испания
18:15
Севилья
0
:
Бетис
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.10
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.07
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.69
X
5.58
П2
1.43
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Месси установил мировой рекорд по количеству заработанных титулов

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси завоевал 47-й трофей в карьере, установив новый мировой рекорд по количеству выигранных титулов среди футболистов.

Источник: Reuters

Месси отметился результативной передачей в полуфинальном матче Кубка МЛС против «Нью-Йорк Сити», где «Интер Майами» одержал победу со счетом 5:1.

Футболист выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также по три были ему вручены в «ПСЖ» и «Интер Майами».

На счету 38-летнего Месси 896 голов и 405 голевых передач в 1136 официальных матчах. За «Барселону» футболист сделал 941 результативное действие, за «Пари Сен-Жермен» — 66, за «Интер Майами» — 117, а за сборную Аргентины — 176. В последних десяти матчах отметился 25 результативными действиями (12 голов и 13 передач).

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».