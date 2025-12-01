Севильское дерби прерывали из-за инцидентов на трибунах

Встреча, которая прошла в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Бетиса», в составе которого забили Пабло Форнальс (54-я минута) и Серхи Альтимира (69). Хозяева играли в меньшинстве с 84-й минуты после удаления Исаака Ромеро.