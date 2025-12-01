Ричмонд
Севильское дерби прерывали из-за инцидентов на трибунах

«Севилья» уступила «Бетису» в домашнем матче чемпионата Испании.

Источник: ФК "Бетис"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Севилья» уступила «Бетису» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Бетиса», в составе которого забили Пабло Форнальс (54-я минута) и Серхи Альтимира (69). Хозяева играли в меньшинстве с 84-й минуты после удаления Исаака Ромеро.

На 88-й минуте матч был прерван на четверть часа, после того как ультрас «Севильи» забросали поле посторонними предметами. Команды покинули поле, но после консультаций встречу решено было доиграть.

«Бетис» с 24 очками идет на пятом месте в турнирной таблице, «Севилья» (16 очков) располагается на 13-й позиции.

Севилья
0:2
Первый тайм: 0:0
Бетис
Футбол, Испания, 14-й тур
30.11.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Ramon Sanchez Pizjuan, 42580 зрителей
Главные тренеры
Матиас Альмейда
Мануэль Пеллегрини
Голы
Бетис
Пабло Форнальс
54′
Серхи Альтимира
68′
Составы команд
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
16
Хуанлу Санчес
2
Хосе Кармона
76′
14
Пеке Фернандес
9
Акор Жером Адамс
3
Сесар Аспиликуэта
21
Чидера Эджуке
79′
29
Мигель Анхель Сьерра
17
Альфонсо Гонсалес
61′
7
Исаак Ромеро
84′
23
Маркан
46′
4
Кике Салас
20
Джибриль Соу
70′
18
Люсьен Агуме
19
Батиста Менди
61′
10
Алексис Санчес
Бетис
1
Альваро Вальес
16
Валентин Гомес
10
Абде Эззалзули
5
Марк Бартра
42′
4
Бернарду де Соуза Натан
21
Марк Рока
24
Айтор Руибаль
52′
90′
12
Рикардо Родригес
52
Пабло Гарсия
72′
40
Анхель Ортис
8
Пабло Форнальс
90′
17
Родриго Рикельме
19
Хуан Камило Эрнандес
90′
9
Чими Авила
90+5′
18
Нелсон Деосса
63′
6
Серхи Альтимира
Статистика
Севилья
Бетис
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
3
4
Угловые
6
4
Фолы
14
22
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
