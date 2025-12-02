Валерий Громыко признан лучшим футболистом Беларуси 2025 года

В этом сезоне 28-летний полузащитник был одним из лидеров национальной сборной Беларуси. В составе главной команды страны Валерий Громыко в 2025 году провел девять матчей, в которых забил два мяча. Выступая в алматинском «Кайрате», белорусский полузащитник стал чемпионом Казахстана и неплохо проявил себя в дебютных поединках Лиги чемпионов. На сегодняшнюю церемонию он прибыть не смог, а заслуженную награду получили его родители.