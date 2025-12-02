Валерий Громыко признан лучшим футболистом Беларуси 2025 года

В этом сезоне 28-летний полузащитник был одним из лидеров национальной сборной Беларуси. В составе главной команды страны Валерий Громыко в 2025 году провел девять матчей, в которых забил два мяча. Выступая в алматинском «Кайрате», белорусский полузащитник стал чемпионом Казахстана и неплохо проявил себя в дебютных поединках Лиги чемпионов. На сегодняшнюю церемонию он прибыть не смог, а заслуженную награду получили его родители.
Среди женщин лучшей футболисткой Беларуси стала одна из лидеров сборной Анастасия Шлапакова, выступающая в московском «Динамо». Лучшим игроком, нападающим и бомбардиром женского чемпионата Беларуси признана Виктория Валюк («Минск»).
Во время сегодняшней церемонии подведения итогов наставник бронзового призера национального чемпионата мозырской «Славии» Иван Биончик стал обладателем награды лучшему тренеру страны. Его коллега Юрий Малеев, приведший футболисток минского «Динамо-БГУФК» к очередному чемпионскому титулу, назван лучшим наставником женских команд.
Вице-чемпионы Беларуси футболисты столичного «Динамо» получили призы «Справедливой игры» и «За волю к победе». Брестское «Динамо» и его многочисленные болельщики в очередной раз удостоены приза «Зрительских симпатий».
Лучшим нападающим чемпионата Беларуси признан форвард «Ислочи» Александр Шестюк, которому также не было равных среди бомбардиров белорусского первенства — он забил 17 мячей. Среди защитников лучшим стал представитель чемпиона страны «МЛ Витебск» Захар Волков, его партнер по команде Руслан Лисакович назван лучшим полузащитником, а страж чемпионских ворот Павел Павлюченко стал лучшим игроком чемпионата Беларуси и обладателем приза лучшему голкиперу имени Михаила Вергеенко. Самым полезным игроком белорусской высшей лиги оказался брестский динамовец Егор Корцов.
Лучшими судьями названы гомельчане — главный арбитр Амин Кургхели и его ассистенты Виктор и Андрей Гетиковы.
В пляжном футболе лучшим игроком в десятый раз признан лидер сборной Беларуси Игорь Бриштель. В мини-футболе лауреатами сезона названы голкипер сборной Беларуси и «Столицы» Алексей Лукша и Мирослава Зубко («Минск»).
Свои награды и призы получили также специалисты, внесшие большой вклад в развитие детско-юношеского и массового футбола, а также заслуженные ветераны.