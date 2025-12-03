Ричмонд
«Потерял волосы»: Гвардиола о тяжелом матче с «Фулхэмом»

Тренер «Сити» Гвардиола пошутил о потере волос после матча с «Фулхэмом» в АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил, что потерял свои волосы от напряжения в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу против «Фулхэма».

Встреча, прошедшая во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, которые до 57-й минуты выигрывали со счетом 5:1, однако пропустили три мяча к 78-й минуте.

«Ну что, вам понравилось? Что насчет меня? Я потерял волосы. Это Английская премьер-лига. В другой лиге вы можете держать все под контролем. Но не здесь», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков. В следующем матче чемпионата горожане 6 декабря примут «Сандерленд».