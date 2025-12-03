Ричмонд
Футболисты «Смогони» победили «Белшину» в переходном матче чемпионата Беларуси

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся первый переходный матч за право играть в следующем сезоне в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Футболисты «Сморгони» принимали на своем поле бобруйскую «Белшину» и добыли победу с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный гол забил Алексей Дайнеко, отличившийся на 10-й минуте игры. Второй поединок состоится в субботу, 6 декабря, в Бобруйске.

По итогам 35-го чемпионата страны «Сморгонь» заняла 14-е место в элитном дивизионе, а бобруйчане финишировали на четвертой позиции в первой лиге. Прямые путевки в высшую лигу национального первенства завоевали футболисты «Барановичей» и могилевского «Днепра», которые заменят двух неудачников сезона — «Слуцк» и «Молодечно». Чемпионом Беларуси впервые стал «МЛ Витебск», серебро у минского «Динамо», бронзу завоевали футболисты мозырской «Славии».