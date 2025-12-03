«Реал» предложил 28 млн евро за полузащитника сборной Греции

Согласно информации издания Sportime Greece, испанский клуб предложил «Олимпиакосу», за 18-летнего таланта сумму, незначительно превышающую 28 миллионов евро. Однако предложение «Реала» существенно ниже запросов греческого клуба. «Олимпиакос» рассчитывает получить за своего воспитанника в рамках трансфера в январе около 40 миллионов евро. По данным источника, руководство пирейской команды не намерено вести переговоры, если сумма предложения не достигнет этой планки.