«Реал» предложил 28 млн евро за полузащитника сборной Греции

Мадридский «Реал» предпринял первый официальный шаг для приобретения греческого полузащитника Христоса Музакитиса.

Источник: Getty Images

Согласно информации издания Sportime Greece, испанский клуб предложил «Олимпиакосу», за 18-летнего таланта сумму, незначительно превышающую 28 миллионов евро. Однако предложение «Реала» существенно ниже запросов греческого клуба. «Олимпиакос» рассчитывает получить за своего воспитанника в рамках трансфера в январе около 40 миллионов евро. По данным источника, руководство пирейской команды не намерено вести переговоры, если сумма предложения не достигнет этой планки.

В текущем сезоне Музакитис провел 16 матчей за «Олимпиакос» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Христос имеет на своем счету 7 матчей за сборную Греции.