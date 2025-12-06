«Бавария» разгромила «Штутгарт», Кейн оформил хет-трик

Харри Кейн оформил в этой игре хет-трик, выйдя на замену на 60-й минуте. Один из голов он забил с пенальти. Также у мюнхенцев отличились Конрад Лаймер и Йосип Станишич.
Хозяева доигрывали матч в меньшинстве — на 81-й минуте прямую красную карточку получил Лоренц Ассиньон за игру рукой.
«Бавария» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу бундеслиги. У «Штутгарта» 22 очка и шестая позиция.
Футбол, Германия, 13-й тур
6.12.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
MHPArena
Главные тренеры
Себастьян Хенесс
Венсан Компани
Голы
Бавария
Конрад Лаймер
(Майкл Олисе)
11′
Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
66′
Йосип Станишич
(Луис Диас)
78′
Гарри Кейн
82′
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
88′
Составы команд
Штутгарт
33
Александр Нюбель
7
Максимилиан Миттельштедт
6
Ангело Штиллер
30
Чема Андрес
2
Амин Аль-Дахил
2′
3
Рамон Хендрикс
4
Джоша Вагноман
74′
22
Лоренц Ассиньон
81′
28
Николас Нарти
61′
10
Крис Фюрих
26
Дениз Ундав
89′
29
Финн Ельч
11
Биляль Эль-Ханнус
74′
8
Тиагу Томаш
18
Джейми Левелинг
4′
89′
16
Атакан Каразор
Бавария
40
Йонас Урбиг
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
62′
3
Ким Мин Джэ
6
Йозуа Киммих
20
Том Бишоф
39′
46′
44
Йосип Станишич
22
Рафаэл Геррейру
60′
42
Леннарт Карл
11
Николас Джексон
60′
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
44′
83′
21
Хироки Ито
8
Леон Горецка
58′
61′
45
Александр Павлович
Статистика
Штутгарт
Бавария
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
20
Удары в створ
1
11
Угловые
3
4
Фолы
6
11
Офсайды
5
5
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти