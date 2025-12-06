«Бавария» разгромила «Штутгарт», Кейн оформил хет-трик

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.95
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
1
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.60
П2
10.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
1
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
7.42
X
5.60
П2
1.85
Футбол. Италия
перерыв
Интер
1
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.80
П2
18.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
2
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
6.60
П2
26.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
1
:
Ланс
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
11.50
П2
1.06
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.40
П2
2.83
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.87
П2
1.71
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.30
П2
2.75
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.81
П2
9.25
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

«Бавария» разгромила «Штутгарт», Кейн оформил хет-трик

«Бавария» на выезде одержала разгромную победу над «Штутгартом» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 5:0.

Источник: Reuters

Харри Кейн оформил в этой игре хет-трик, выйдя на замену на 60-й минуте. Один из голов он забил с пенальти. Также у мюнхенцев отличились Конрад Лаймер и Йосип Станишич.

Хозяева доигрывали матч в меньшинстве — на 81-й минуте прямую красную карточку получил Лоренц Ассиньон за игру рукой.

«Бавария» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу бундеслиги. У «Штутгарта» 22 очка и шестая позиция.

Штутгарт
0:5
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Германия, 13-й тур
6.12.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
MHPArena
Главные тренеры
Себастьян Хенесс
Венсан Компани
Голы
Бавария
Конрад Лаймер
(Майкл Олисе)
11′
Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
66′
Йосип Станишич
(Луис Диас)
78′
Гарри Кейн
82′
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
88′
Составы команд
Штутгарт
33
Александр Нюбель
7
Максимилиан Миттельштедт
6
Ангело Штиллер
30
Чема Андрес
2
Амин Аль-Дахил
2′
3
Рамон Хендрикс
4
Джоша Вагноман
74′
22
Лоренц Ассиньон
81′
28
Николас Нарти
61′
10
Крис Фюрих
26
Дениз Ундав
89′
29
Финн Ельч
11
Биляль Эль-Ханнус
74′
8
Тиагу Томаш
18
Джейми Левелинг
4′
89′
16
Атакан Каразор
Бавария
40
Йонас Урбиг
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
62′
3
Ким Мин Джэ
6
Йозуа Киммих
20
Том Бишоф
39′
46′
44
Йосип Станишич
22
Рафаэл Геррейру
60′
42
Леннарт Карл
11
Николас Джексон
60′
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
44′
83′
21
Хироки Ито
8
Леон Горецка
58′
61′
45
Александр Павлович
Статистика
Штутгарт
Бавария
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
20
Удары в створ
1
11
Угловые
3
4
Фолы
6
11
Офсайды
5
5
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти