«Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд» в АПЛ

Встреча прошла в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голами отметились Рубен Диаш (31-я минута), Йошко Гвардиол (35) и Фил Фоден (65).
«Манчестер Сити» (31 очко) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), отставание от лидирующего лондонского «Арсенала» (33) сократилось до двух очков. «Сандерленд» (23) располагается на седьмой строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас» 14 декабря, а «Сандерленд» в этот же день примет «Ньюкасл».
Результаты других матчей:
- «Борнмут» — «Челси» — 0:0;
- «Ньюкасл» — «Бёрнли» — 2:1;
- «Тоттенхэм» — «Брентфорд» — 2:0;
- «Эвертон» — «Ноттингем Форест» — 3:0.