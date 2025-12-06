Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
0
:
Страсбур
0
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Ливерпуль
0
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
2
:
Айнтрахт Ф
0
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
1
:
Барселона
3
Футбол. Италия
перерыв
Интер
1
:
Комо
0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
2
:
Акрон
0
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
«Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд» в АПЛ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: AP 2024

Встреча прошла в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голами отметились Рубен Диаш (31-я минута), Йошко Гвардиол (35) и Фил Фоден (65).

«Манчестер Сити» (31 очко) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), отставание от лидирующего лондонского «Арсенала» (33) сократилось до двух очков. «Сандерленд» (23) располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас» 14 декабря, а «Сандерленд» в этот же день примет «Ньюкасл».

Результаты других матчей:

  • «Борнмут» — «Челси» — 0:0;
  • «Ньюкасл» — «Бёрнли» — 2:1;
  • «Тоттенхэм» — «Брентфорд» — 2:0;
  • «Эвертон» — «Ноттингем Форест» — 3:0.