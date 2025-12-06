«Интер» обыграл «Комо» в матче чемпионата Италии

Встреча в Милане завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Мячи забили Лаутаро Мартинес (11-я минута), Маркус Тюрам (59), Хакан Чалханоглу (81) и Карлос Аугусто (86).
«Интер», набрав 30 очков, возглавил таблицу Серии А. «Комо» с 24 баллами занимает шестое место.
В следующем туре «Интер» сыграет с «Дженоа» в гостях 14 декабря. «Комо» днем позже встретится в Риме с «Ромой».
В другом матче «Сассуоло» одержал домашнюю победу над «Фиорентиной» со счетом 3:1.
Футбол, Италия, 14-й тур
6.12.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Сеск Фабрегас
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
(Луис Энрике)
11′
Маркус Тюрам
(Франческо Ачерби)
59′
Хакан Чалханоглу
80′
Карлос Аугусту
(Федерико Димарко)
86′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
88′
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
32
Федерико Димарко
20
Хакан Чалханоглу
11
Луис Энрике
77′
30
Карлос Аугусту
23
Николо Барелла
85′
8
Петар Сучич
7
Петр Зелиньски
71′
22
Генрих Мхитарян
9
Маркус Тюрам
77′
94
Франческо Эспозито
10
Лаутаро Мартинес
85′
17
Анди Диуф
Комо
1
Жан Бюте
3
Алекс Валье
10
Николас Пас
14
Хакобо Рамон
34
Диегу Карлос
45+2′
33
Лукас Да Кунья
27
Штефан Пош
46′
31
Мергим Войвода
42
Джейден Аддай
46′
38
Ассане Диао
17
Хесус Родригес
82′
6
Максанс Какере
7
Альваро Мората
32′
11
Анастасиос Дувикас
23
Максимо Перроне
44′
82′
19
Николас Кюн
Статистика
Интер
Комо
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
15
Удары в створ
7
3
Угловые
7
4
Фолы
16
13
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Ди Белло
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти