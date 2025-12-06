«Ливерпуль» вел со счетом 2:0, но упустил победу над «Лидсом»

В начале второго тайма на 48-й и 50-й минутах форвард «Ливерпуля» Юго Экитике оформил дубль. На 73-й минуте с пенальти забил нападающий «Лидса» Доминик Калверт-Льюин, а через две минуты полузащитник Антон Штах сравнял счет.
На 80-й минуте Доминик Собослаи вывел «Ливерпуль» вперед, а на 90+6-й минуте полузащитник хозяев Ао Танака сделал счет равным.
«Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает восьмое место в АПЛ. «Лидс» (15 очков) находится на 16-й строчке.
Футбол, Англия, Тур 15
6.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Элланд Роуд
Главные тренеры
Даниэль Фарке
Арне Слот
Голы
Лидс
Доминик Калверт-Льюин
73′
Антон Штах
75′
Ао Танака
90+6′
Ливерпуль
Юго Экитике
48′
Юго Экитике
50′
Доминик Собослаи
80′
Составы команд
Лидс
1
Лукас Перри
6
Джо Родон
5
Паскаль Стрейк
89′
3
Габриэль Гудмундссон
26′
18
Антон Штах
9
Доминик Калверт-Льюин
15
Яка Бийол
65′
11
Брэнден Ааронсон
2
Джейден Богл
20′
90′
23
Себастьян Борнау
4
Итан Ампаду
87′
10
Йоэл Пиру
44
Илиа Груев
65′
22
Ао Танака
19
Ноа Окафор
65′
29
Вильфред Ньонто
Ливерпуль
1
Алиссон
6
Милош Керкез
8
Доминик Собослаи
4
Виргил ван Дейк
81′
5
Ибраима Конате
38
Райан Гравенберх
17
Кертис Джонс
12
Конор Брэдли
45+3′
68′
2
Джо Гомес
90+1′
18
Коди Гакпо
83′
3
Ватару Эндо
7
Флориан Вирц
68′
10
Алексис Макаллистер
22
Юго Экитике
84′
9
Александер Исак
Статистика
Лидс
Ливерпуль
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
12
16
Удары в створ
5
7
Угловые
5
4
Фолы
14
14
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
