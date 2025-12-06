Хет-трик Торреса принес «Барселоне» победу над «Бетисом» в Ла Лиге

Встреча прошла в субботу в Севилье и завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес (11, 13 и 40-я минуты), еще по голу на свой счет записали Руни Бардагжи (31) и Ламин Ямаль (59), реализовавший пенальти. У «Бетиса» отличились Антони (6), Диего Льоренте (85) и Кучо Эрнандес (90).