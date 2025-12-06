Хет-трик Торреса принес «Барселоне» победу над «Бетисом» в Ла Лиге

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
23.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
4.33
X
1.95
П2
4.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
3
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
18.20
П2
100.00
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Хет-трик Торреса принес «Барселоне» победу над «Бетисом» в Ла Лиге

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Бетис» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу в Севилье и завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес (11, 13 и 40-я минуты), еще по голу на свой счет записали Руни Бардагжи (31) и Ламин Ямаль (59), реализовавший пенальти. У «Бетиса» отличились Антони (6), Диего Льоренте (85) и Кучо Эрнандес (90).

Торрес оформил свой второй хет-трик в чемпионате Испании. Впервые он это сделал 21 января 2024 года — тоже в выездном матче против «Бетиса» (4:2).

«Барселона» (40 очков), одержавшая шестую победу подряд, продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис» (24) располагается на пятой позиции.

В следующем туре «Барселона» примет «Осасуну» 13 декабря, «Бетис» в гостях сыграет с «Райо Вальекано» 15 декабря.

Бетис
3:5
Первый тайм: 1:4
Барселона
Футбол, Испания, 15-й тур
6.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Estadio La Cartuja
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Ханс-Дитер Флик
Голы
Бетис
Матеус дос Сантос Антони
6′
Диего Льоренте
(Абде Эззалзули)
85′
Хуан Камило Эрнандес
90′
Барселона
Ферран Торрес
(Жюль Кунде)
11′
Ферран Торрес
(Руни Барджи)
13′
Руни Барджи
(Педри)
31′
Ферран Торрес
(Педри)
40′
Ламин Ямаль
59′
Составы команд
Бетис
1
Альваро Вальес
24
Айтор Руибаль
67′
16
Валентин Гомес
87′
21
Марк Рока
8
Пабло Форнальс
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Абде Эззалзули
6
Серхи Альтимира
21′
46′
18
Нелсон Деосса
59′
7
Матеус дос Сантос Антони
75′
52
Пабло Гарсия
5
Марк Бартра
60′
3
Диего Льоренте
4
Бернарду де Соуза Натан
60′
23
Хуниор Фирпо
89′
12
Рикардо Родригес
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
90′
7
Ферран Торрес
10
Ламин Ямаль
14
Маркус Рэшфорд
5
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
46′
15
Андреас Кристенсен
19
Руни Барджи
68′
16
Фермин Лопес
8
Педри
63′
21
Френки де Йонг
24
Эрик Гарсия
81′
26
Йофре Торрентс
35
Херард Мартин
48′
63′
28
Марк Берналь
Статистика
Бетис
Барселона
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
17
16
Удары в створ
5
8
Угловые
7
7
Фолы
13
9
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти