Хет-трик Торреса принес «Барселоне» победу над «Бетисом» в Ла Лиге

Встреча прошла в субботу в Севилье и завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес (11, 13 и 40-я минуты), еще по голу на свой счет записали Руни Бардагжи (31) и Ламин Ямаль (59), реализовавший пенальти. У «Бетиса» отличились Антони (6), Диего Льоренте (85) и Кучо Эрнандес (90).
Торрес оформил свой второй хет-трик в чемпионате Испании. Впервые он это сделал 21 января 2024 года — тоже в выездном матче против «Бетиса» (4:2).
«Барселона» (40 очков), одержавшая шестую победу подряд, продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис» (24) располагается на пятой позиции.
В следующем туре «Барселона» примет «Осасуну» 13 декабря, «Бетис» в гостях сыграет с «Райо Вальекано» 15 декабря.
Мануэль Пеллегрини
Ханс-Дитер Флик
Матеус дос Сантос Антони
6′
Диего Льоренте
(Абде Эззалзули)
85′
Хуан Камило Эрнандес
90′
Ферран Торрес
(Жюль Кунде)
11′
Ферран Торрес
(Руни Барджи)
13′
Руни Барджи
(Педри)
31′
Ферран Торрес
(Педри)
40′
Ламин Ямаль
59′
1
Альваро Вальес
24
Айтор Руибаль
67′
16
Валентин Гомес
87′
21
Марк Рока
8
Пабло Форнальс
19
Хуан Камило Эрнандес
10
Абде Эззалзули
6
Серхи Альтимира
21′
46′
18
Нелсон Деосса
59′
7
Матеус дос Сантос Антони
75′
52
Пабло Гарсия
5
Марк Бартра
60′
3
Диего Льоренте
4
Бернарду де Соуза Натан
60′
23
Хуниор Фирпо
89′
12
Рикардо Родригес
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
90′
7
Ферран Торрес
10
Ламин Ямаль
14
Маркус Рэшфорд
5
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
46′
15
Андреас Кристенсен
19
Руни Барджи
68′
16
Фермин Лопес
8
Педри
63′
21
Френки де Йонг
24
Эрик Гарсия
81′
26
Йофре Торрентс
35
Херард Мартин
48′
63′
28
Марк Берналь
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти