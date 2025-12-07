Месси выиграл 48-й трофей в карьере, став чемпионом MLS

Наибольшее число трофеев Месси выиграл в испанской «Барселоне» (35). Вместе с ней он 10 раз победил в чемпионате Испании, 8 — в суперкубке страны, 7 — в Кубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, 3 — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Шесть трофеев аргентинец завоевал в составе национальной команды, он выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021, 2024), Олимпийские игры (2008), Финалиссиму (2022), чемпионат мира среди игроков до 20 лет (2005).