«Верона» в матче с «Аталантой» одержала первую победу в чемпионате

У хозяев забитыми голами отметились Рафик Бельгали, Джоване и Антуан Бернед, у гостей — Джанлука Скамакка.
«Верона» одержала первую победу в чемпионате в сезоне-2025/26. У нее девять очков и 14 матчей — 19-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» (16 очков после 14 игр) занимает 12-е место.
В следующем матче «Верона» 14 декабря сыграет на выезде с «Фиорентиной», «Аталанта» 13 декабря примет «Кальяри».
Футбол, Италия, 14-й тур
6.12.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Маркантонио Бентегоди
Главные тренеры
Паоло Дзанетти
Раффаэле Палладино
Голы
Верона
Рафик Бельгали
(Даниэль Москера)
28′
Джоване
36′
Антуан Бернед
(Джоване)
71′
Аталанта
Джанлука Скамакка
81′
Составы команд
Верона
1
Лоренцо Монтипо
5
Унаи Нуньес
37
Армель Белла-Котчап
15
Виктор Нельссон
45′
73
Али Аль-Мусрати
24
Антуан Бернед
7
Рафик Бельгали
90′
6
Николас Валентини
3
Мартин Фресе
50′
90′
20
Григорис Кастанос
36
Шейх Ньясс
88′
2
Дэниэл Ойегоке
17
Джоване
88′
21
Абду Арруи
25
Даниэль Москера
79′
9
Амин Сарр
Аталанта
29
Марко Карнесекки
19
Берат Джимсити
4
Исак Хин
16
Рауль Белланова
15
Мартен де Рон
65′
11
Адемола Лукман
3
Одилон Коссуну
46′
23
Сеад Колашинац
77
Давиде Дзаппакоста
61′
8
Марио Пашалич
17
Шарль Де Кетеларе
70′
10
Лазар Самарджич
13
Эдерсон
61′
59
Никола Залевски
90
Никола Крстович
46′
9
Джанлука Скамакка
Статистика
Верона
Аталанта
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
7
5
Угловые
5
5
Фолы
14
7
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
