«Рома» проиграла «Кальяри» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Рома» уступила на выезде «Кальяри» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча на Сардинии завершилась со счетом 1:0 в пользу «Кальяри». Единственный мяч забил Джанлука Гаэтано (82-я минута). На 52-й минуте прямую красную карточку получил турецкий защитник «Ромы» Зеки Челик.
«Кальяри» прервал безвыигрышную серию из девяти матчей в Серии А. Предыдущую победу команда с Сардинии одержала 19 сентября, обыграв в гостях «Лечче» (2:1).
«Рома» (27 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (14) поднялся на 14-ю строчку. В следующем туре «Кальяри» сыграет в гостях с «Аталантой» из Бергамо 13 декабря, а «Рома» примет «Комо» 15 декабря.
В другом матче «Кремонезе» со счетом 2:0 на своем поле обыграл «Лечче».
Фабио Пизакане
Джанпьеро Гасперини
Джанлука Гаэтано
(Себостьяно Эспозито)
82′
1
Элиа Каприле
6
Себастьяно Луперто
15
Хуан Родригес
14
Алессандро Дейола
8
Мишель Ндари Адопо
94
Себостьяно Эспозито
28
Габриэле Дзаппа
69′
10
Джанлука Гаэтано
83′
2
Марко Палестра
90′
18
Алессандро Ди Пардо
33
Адам Оберт
77′
3
Рияд Идрисси
90
Майкл Фолоруншо
78′
90′
9
Семих Кылычсой
29
Дженнаро Боррелли
69′
16
Маттео Прати
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
22
Марио Эрмосо
78′
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
52′
17
Ману Коне
12
Константинос Цимикас
73′
87
Даниэле Гиларди
35
Томмазо Бальданци
53′
2
Девайн Ренч
4
Брайан Кристанте
63′
8
Нейл Эль-Айнауи
18
Матиас Соуле
63′
11
Эван Фергюсон
7
Лоренцо Пеллегрини
63′
21
Пауло Дибала
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти