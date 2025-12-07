Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.40
П2
3.07
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.20
П2
4.81
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.65
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
1
:
ЦСКА
1
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.22
П2
5.80
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Севилья
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
3.75
П2
1.52
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.09
П2
3.48
Футбол. Испания
20:30
Эспаньол
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.26
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.99
П2
3.27
Футбол. Франция
22:45
Лорьян
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.78
X
3.49
П2
2.07
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.77
П2
10.25
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

«Рома» проиграла «Кальяри» в матче чемпионата Италии по футболу

«Рома» вдесятером проиграла «Кальяри» в матче чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Рома» уступила на выезде «Кальяри» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча на Сардинии завершилась со счетом 1:0 в пользу «Кальяри». Единственный мяч забил Джанлука Гаэтано (82-я минута). На 52-й минуте прямую красную карточку получил турецкий защитник «Ромы» Зеки Челик.

«Кальяри» прервал безвыигрышную серию из девяти матчей в Серии А. Предыдущую победу команда с Сардинии одержала 19 сентября, обыграв в гостях «Лечче» (2:1).

«Рома» (27 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (14) поднялся на 14-ю строчку. В следующем туре «Кальяри» сыграет в гостях с «Аталантой» из Бергамо 13 декабря, а «Рома» примет «Комо» 15 декабря.

В другом матче «Кремонезе» со счетом 2:0 на своем поле обыграл «Лечче».

Кальяри
1:0
Первый тайм: 0:0
Рома
Футбол, Италия, 14-й тур
7.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Унипол Домус
Главные тренеры
Фабио Пизакане
Джанпьеро Гасперини
Голы
Кальяри
Джанлука Гаэтано
(Себостьяно Эспозито)
82′
Составы команд
Кальяри
1
Элиа Каприле
6
Себастьяно Луперто
15
Хуан Родригес
14
Алессандро Дейола
8
Мишель Ндари Адопо
94
Себостьяно Эспозито
28
Габриэле Дзаппа
69′
10
Джанлука Гаэтано
83′
2
Марко Палестра
90′
18
Алессандро Ди Пардо
33
Адам Оберт
77′
3
Рияд Идрисси
90
Майкл Фолоруншо
78′
90′
9
Семих Кылычсой
29
Дженнаро Боррелли
69′
16
Маттео Прати
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
22
Марио Эрмосо
78′
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
52′
17
Ману Коне
12
Константинос Цимикас
73′
87
Даниэле Гиларди
35
Томмазо Бальданци
53′
2
Девайн Ренч
4
Брайан Кристанте
63′
8
Нейл Эль-Айнауи
18
Матиас Соуле
63′
11
Эван Фергюсон
7
Лоренцо Пеллегрини
63′
21
Пауло Дибала
Статистика
Кальяри
Рома
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
8
2
Угловые
4
1
Фолы
18
16
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти