Дортмундская «Боруссия» победила «Хоффенхайм»

В первом тайме гол забил Юлиан Брандт. Во второй половине отличился Нико Шлоттербек.
«Боруссия» продлила беспроигрышную серию в Бундеслиге до шести матчей — 4 победы и 2 ничьих. Команда Нико Ковача набрала 28 очков и занимает третье место в таблице чемпионата.
«Хоффенхайм» с 23 очками — на 5-й строчке. У сине-белых прервалась шестиматчевая серия без поражений — 5 побед и 1 ничья.
Футбол, Германия, 13-й тур
7.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Кристиан Ильцер
Голы
Боруссия Д
Юлиан Брандт
43′
Нико Шлоттербек
60′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
28
Аарон Ансельмино
4
Нико Шлоттербек
3
Вальдемар Антон
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
2
Ян Коуту
90′
26
Юлиан Рюэрсон
9
Серу Гирасси
90′
7
Джоб Беллингем
8
Феликс Нмеча
90′
21
Фабиу Силва
27
Карим Адейеми
80′
17
Карни Чуквуэмека
10
Юлиан Брандт
80′
14
Максимилиан Байер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
34
Владимир Цоуфал
13
Фернандес Бернарду
65′
7
Леон Авдуллаху
2
Робин Гранач
21
Альбиан Хайдари
68′
6
Гриша Премель
73′
17
Умут Тохумджу
18
Ваутер Бюргер
80′
23
Адам Гложек
11
Фисник Асллани
62′
27
Андрей Крамарич
19
Тим Лемперле
73′
9
Ила Бебу
29
Базумана Туре
80′
33
Макс Моэрстедт
Статистика
Боруссия Д
Хоффенхайм
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
8
11
Удары в створ
4
3
Угловые
7
5
Фолы
7
9
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Бадштюбнер
(Германия)
