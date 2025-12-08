Футболисты «Реала» уступили «Сельте»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Мадридский «Реал» уступил «Сельте» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Уиллиот Сведберг (53-я, 90+3-я минуты). Хозяева играли в меньшинстве с 64-й минуты после удаления Франсиско Гарсии, в добавленное ко второму тайму время красную карточку получил его одноклубник Альваро Каррерас. Также на 73-й минуте желтую карточку показали главному тренеру мадридцев Хаби Алонсо.
В середине первого тайма из-за травмы поле покинул защитник столичного клуба Эдер Милитао.
«Реал» потерпел второе поражение в сезоне чемпионата Испании, с 36 очками команда идет второй в турнирной таблице, отставая на 4 балла от лидирующей «Барселоны». «Сельта» (19 очков) располагается на десятой позиции.
Результаты других матчей:
- «Эспаньол» — «Райо Вальекано» — 1:0;
- «Валенсия» — «Севилья» — 1:1;
- «Эльче» — «Жирона» — 3:0.
