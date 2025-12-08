Ричмонд
Футболисты «Реала» уступили «Сельте»

Футболисты «Реала» уступили «Сельте» и потерпели второе поражение в чемпионате.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Мадридский «Реал» уступил «Сельте» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Уиллиот Сведберг (53-я, 90+3-я минуты). Хозяева играли в меньшинстве с 64-й минуты после удаления Франсиско Гарсии, в добавленное ко второму тайму время красную карточку получил его одноклубник Альваро Каррерас. Также на 73-й минуте желтую карточку показали главному тренеру мадридцев Хаби Алонсо.

В середине первого тайма из-за травмы поле покинул защитник столичного клуба Эдер Милитао.

«Реал» потерпел второе поражение в сезоне чемпионата Испании, с 36 очками команда идет второй в турнирной таблице, отставая на 4 балла от лидирующей «Барселоны». «Сельта» (19 очков) располагается на десятой позиции.

Результаты других матчей:

  • «Эспаньол» — «Райо Вальекано» — 1:0;
  • «Валенсия» — «Севилья» — 1:1;
  • «Эльче» — «Жирона» — 3:0.

Реал
0:2
Первый тайм: 0:0
Сельта
Футбол, Испания, 15-й тур
7.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Клаудио Хиральдес
Голы
Сельта
Виллиотт Сведберг
53′
Виллиотт Сведберг
90′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
63′
64′
8
Федерико Вальверде
90′
5
Джуд Беллингем
62′
18
Альваро Каррерас
90′
90′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
54′
11
Родригу
90′
3
Эдер Милитау
24′
22
Антонио Рюдигер
15
Арда Гюлер
74′
16
Гонсало Гарсия
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
2
Карл Старфельт
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
83′
3
Оскар Мингеса
71′
17
Хави Руэда
7
Борха Иглесиас
88′
10
Яго Аспас
16
Мигель Роман
84′
8
Фран Бельтран
18
Пабло Дуран
46′
19
Виллиотт Сведберг
15
Брайан Сарагоса
71′
9
Ферран Хутгла
Статистика
Реал
Сельта
Желтые карточки
6
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
23
7
Удары в створ
7
5
Угловые
8
1
Фолы
6
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти