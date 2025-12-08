Футболисты «Реала» уступили «Сельте»

Встреча, которая прошла в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Уиллиот Сведберг (53-я, 90+3-я минуты). Хозяева играли в меньшинстве с 64-й минуты после удаления Франсиско Гарсии, в добавленное ко второму тайму время красную карточку получил его одноклубник Альваро Каррерас. Также на 73-й минуте желтую карточку показали главному тренеру мадридцев Хаби Алонсо.