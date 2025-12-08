«Реал» обвинил судей в историческом поражении

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо пожаловался на судейство в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (0:2). Тренера цитирует AS.
«Реал» не проигрывал «Сельте» с 2017 года, а дома уступил клубу из Виго и вовсе впервые за 19 лет.
В начале второго тайма две желтые карточки за минуту получил защитник столичной команды Фран Гарсия. В конце матча его одноклубники Альваро Каррерас и сидевший на скамейке Энрике получили красные карточки за неспортивное поведение. А после «Реал» пропустил второй гол. Как отмечает AS, Каррераса удалили за слова судье «ты ужасен».
После игры Алонсо раскритиковал действия арбитра. «Нас расстроили решения судьи. Он не обращал внимания на задержки времени, которые сбивали нас с ритма», — поделился мнением испанский тренер.
«Удаление Каррераса очень спорное. Это немного вывело нас из-под контроля, — добавил Алонсо. — Это слегка выбило нас из игры. Судейство мне не понравилось».
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, не участвовавший в матче, после игры подбежал к судье и высказал ему претензии. Об этом говорится в судейском протоколе.
На клубном ТВ «Реала» назвали уровень судейства плачевным и ужасным, а также напомнили о «деле Хосе Негейры», в котором «Барселона» подозревается в подкупе арбитров.
«Реал» после 16 туров отстает от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.
Хаби Алонсо
Клаудио Хиральдес
Виллиотт Сведберг
(Брайан Сарагоса)
53′
Виллиотт Сведберг
(Яго Аспас)
90+3′
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
63′
64′
8
Федерико Вальверде
90+2′
5
Джуд Беллингем
62′
18
Альваро Каррерас
90+1′
90+2′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
54′
11
Родригу
90+2′
3
Эдер Милитау
24′
22
Антонио Рюдигер
15
Арда Гюлер
74′
16
Гонсало Гарсия
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
2
Карл Старфельт
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
83′
3
Оскар Мингеса
71′
17
Хави Руэда
7
Борха Иглесиас
88′
10
Яго Аспас
16
Мигель Роман
84′
8
Фран Бельтран
18
Пабло Дуран
46′
19
Виллиотт Сведберг
15
Брайан Сарагоса
71′
9
Ферран Хутгла
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти