«Реал» обвинил судей в историческом поражении

В начале второго тайма две желтые карточки за минуту получил защитник столичной команды Фран Гарсия. В конце матча его одноклубники Альваро Каррерас и сидевший на скамейке Энрике получили красные карточки за неспортивное поведение. А после «Реал» пропустил второй гол. Как отмечает AS, Каррераса удалили за слова судье «ты ужасен».