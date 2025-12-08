Алонсо в шаге от увольнения из «Реала». Кандидаты на замену — Зидан и Клопп

Издание отметило, что Алонсо «потерял раздевалку», и в клубе это видят, считая недопустимым. Кроме того, пресс-конференция тренера после поражения от «Сельты» не добавила боссам оптимизма: на ней Хаби заявил, что «играть дома плохо — нормально». Кроме того, испанец назвал одной из причин поражения травму Эдера Милитао, после которой мадридцам «потребовалось время, чтобы морально восстановиться».