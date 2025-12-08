Алонсо в шаге от увольнения из «Реала». Кандидаты на замену — Зидан и Клопп

«Реал» может попрощаться с тренером Хаби Алонсо уже на этой неделе. Увольнение произойдет в случае поражения от «Манчестер Сити» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает El Mundo.
Последний шанс
По данным издания, руководство «Реала» обсуждало отставку Алонсо сразу после поражения от «Сельты» (0:2) в матче 15-го тура Ла лиги. Дискуссия состоялась прямо в офисе на «Сантьяго Бернабеу» и продлилась до глубокой ночи. В итоге боссы мадридцев решили дать 44-летнему тренеру последний шанс — в матче Лиги чемпионов против «Сити».
Если «Реал» провалится в среду, то Алонсо будет уволен. Руководство уже обсудило предварительный список кандидатов на его место — среди них, в частности, выделяются экс-тренер сливочных Зинедин Зидан, а также бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Издание отметило, что Алонсо «потерял раздевалку», и в клубе это видят, считая недопустимым. Кроме того, пресс-конференция тренера после поражения от «Сельты» не добавила боссам оптимизма: на ней Хаби заявил, что «играть дома плохо — нормально». Кроме того, испанец назвал одной из причин поражения травму Эдера Милитао, после которой мадридцам «потребовалось время, чтобы морально восстановиться».
Неудачная серия
Дела Алонсо сильно испортились за последний месяц. Испанец возглавил команду летом, хорошо стартовал, но в начале ноября посыпался — «Реал» уступил «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов и выиграл всего один из последних пяти матчей в Ла лиге. В итоге «Реал» упустил первую строчку в чемпионате, на которой находился большую часть осени.
Но проблема не только в результатах. Похоже, у Алонсо плохие отношения с футболистами, в частности с Винисиусом. По данным The Athletic, 25-летний бразилец даже отказался продлевать контракт с «Реалом» — якобы не хочет оставаться в команде, пока ее тренирует Хаби.
Ситуация крайне тяжелая: результата нет, атмосфера в раздевалке напряжена. Непонятно, как Алонсо будет выпутываться — даже победа над «Манчестер Сити» не выглядит спасением.
Артем Белинин