«Милан» отыгрался с 0:2 и победил «Торино», Пулишич оформил дубль

Хозяева забили два гола уже к 17-й минуте — отличились Никола Влашич (пенальти) и Дуван Сапата, которому ассистировал хорват. Гости отыграли один мяч спустя семь минут — отметился Адриен Рабьо. Во втором тайме вскоре после выхода на замену счет сравнял Кристиан Пулишич. Спустя 10 минут американец оформил дубль.