«Милан» отыгрался с 0:2 и победил «Торино», Пулишич оформил дубль

Хозяева забили два гола уже к 17-й минуте — отличились Никола Влашич (пенальти) и Дуван Сапата, которому ассистировал хорват. Гости отыграли один мяч спустя семь минут — отметился Адриен Рабьо. Во втором тайме вскоре после выхода на замену счет сравнял Кристиан Пулишич. Спустя 10 минут американец оформил дубль.
«Милан» одержал третью победу подряд в Серии А. «Россонери» набрали 31 очко и вышли на первое место в таблице чемпионата, опередив «Наполи» (31 очко) по дополнительным показателям.
«Торино» потерпел третье поражение подряд. «Быки» с 14 очками — на 16-й строчке.
Футбол, Италия, 14-й тур
8.12.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Марко Барони
Массимилиано Аллегри
Голы
Торино
Никола Влашич
10′
Дуван Сапата
17′
Милан
Адриен Рабьо
24′
Кристиан Пулишич
67′
Кристиан Пулишич
77′
Составы команд
Торино
81
Франко Исраэль
23
Сауль Коко
13
Гильермо Марипан
32
Кристьян Аслани
10
Никола Влашич
91
Дуван Сапата
61
Адриен Тамез
76′
5
Адам Масина
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
84′
25
Нильс Нкунку
20
Валентино Лазаро
53′
85′
26
Сириль Нгонге
14
Тино Анджорин
56′
59′
22
Чезаре Казадеи
19
Че Адамс
84′
7
Закария Абухляль
Милан
16
Майк Меньян
19′
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
14
Лука Модрич
8
Рубен Лофтус-Чик
12
Адриен Рабьо
18
Кристофер Нкунку
56
Алексис Салемакерс
88′
2
Первис Эступиньян
33
Давиде Бартесаги
66′
11
Кристиан Пулишич
10
Рафаэл Леау
31′
4
Самуэле Риччи
Статистика
Торино
Милан
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
17
Удары в створ
4
6
Угловые
2
4
Фолы
16
7
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
