Дубль Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Вулверхэмптон»

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» нанес разгромное поражение «Вулверхэмптону» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Бруну Фернандеш (25-я и 82-я минуты), который свой второй мяч забил с пенальти, также отличились Брайан Мбемо (51) и Мэйсон Маунт (62). У хозяев голом отметился Жан-Рикнер Бельгард (45+2).

«Вулверхэмптон» забил мяч в Английской премьер-лиге (АПЛ) впервые с 26 октября, когда команда дома уступила «Бёрнли» со счетом 2:3.

«Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. Потерпевший восьмое поражение подряд в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» (2 очка) располагается на последней, 20-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 15 декабря примет «Борнмут», а «Вулверхэмптон» 13 декабря на выезде встретится с лондонским «Арсеналом».

Вулверхэмптон
1:4
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 15
8.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Молинью Стэдиум
Главные тренеры
Роб Эдвардс
Рубен Аморим
Голы
Вулверхэмптон
Жан-Рикне Беллегард
45′
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
25′
Брайан Мбемо
51′
Мэйсон Маунт
62′
Бруну Фернандеш
82′
Составы команд
Вулверхэмптон
31
Сэм Джонстон
15
Йерсон Москера
81′
12
Эммануэль Агбаду
6
Давид Меллер Вольфе
7
Андре
37
Ладислав Крейчи
46′
24
Тоте Гомеш
70′
4
Сантьяго Буэно
26
Ки-Яна Хувер
86′
38
Джексон Чачуа
27
Жан-Рикне Беллегард
54′
28
Фер Лопес
9
Йорген Странд Ларсен
44′
69′
14
Толу Арокодаре
10
Джон Ариас
70′
36
Матеуш Мане
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
16
Амад Диалло
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
38′
10
Матеус Кунья
3
Нуссаир Мазрауи
69′
6
Лисандро Мартинес
26
Айден Хевен
69′
15
Лени Йоро
2
Диогу Далот
84′
13
Патрик Доргу
7
Мэйсон Маунт
84′
11
Джошуа Зиркзе
90′
18
Каземиру
78′
37
Кобби Майну
Статистика
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
8
27
Удары в створ
2
10
Угловые
1
9
Фолы
17
12
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти