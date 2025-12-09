Дубль Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Вулверхэмптон»

Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Бруну Фернандеш (25-я и 82-я минуты), который свой второй мяч забил с пенальти, также отличились Брайан Мбемо (51) и Мэйсон Маунт (62). У хозяев голом отметился Жан-Рикнер Бельгард (45+2).
«Вулверхэмптон» забил мяч в Английской премьер-лиге (АПЛ) впервые с 26 октября, когда команда дома уступила «Бёрнли» со счетом 2:3.
«Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. Потерпевший восьмое поражение подряд в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» (2 очка) располагается на последней, 20-й позиции.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 15 декабря примет «Борнмут», а «Вулверхэмптон» 13 декабря на выезде встретится с лондонским «Арсеналом».
Роб Эдвардс
Рубен Аморим
Жан-Рикне Беллегард
45′
Бруну Фернандеш
25′
Брайан Мбемо
51′
Мэйсон Маунт
62′
Бруну Фернандеш
82′
31
Сэм Джонстон
15
Йерсон Москера
81′
12
Эммануэль Агбаду
6
Давид Меллер Вольфе
7
Андре
37
Ладислав Крейчи
46′
24
Тоте Гомеш
70′
4
Сантьяго Буэно
26
Ки-Яна Хувер
86′
38
Джексон Чачуа
27
Жан-Рикне Беллегард
54′
28
Фер Лопес
9
Йорген Странд Ларсен
44′
69′
14
Толу Арокодаре
10
Джон Ариас
70′
36
Матеуш Мане
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
16
Амад Диалло
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
38′
10
Матеус Кунья
3
Нуссаир Мазрауи
69′
6
Лисандро Мартинес
26
Айден Хевен
69′
15
Лени Йоро
2
Диогу Далот
84′
13
Патрик Доргу
7
Мэйсон Маунт
84′
11
Джошуа Зиркзе
90′
18
Каземиру
78′
37
Кобби Майну
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти