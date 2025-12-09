Дубль Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Вулверхэмптон»

Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Бруну Фернандеш (25-я и 82-я минуты), который свой второй мяч забил с пенальти, также отличились Брайан Мбемо (51) и Мэйсон Маунт (62). У хозяев голом отметился Жан-Рикнер Бельгард (45+2).