Со скандалом уехал из России, кинув ЦСКА, а теперь блистает среди иностранцев: Влашич стал лидером команды в Италии

После сложного переезда Николы Влашича из ЦСКА в 2021 году карьера перспективного хорвата так и не взлетела до мировых грандов. Хав не смог закрепиться в «Вест Хэме», где чаще выходил на замену (если вообще выходил) и ничем примечательным не запомнился. За 31 матч, из которых в старте около половины, всего 1 гол и 2 голевые.
Чуть лучше дела стали идти после переезда в Италию — тогда «Торино» подхватил Николу после сезона в АПЛ. 5+8, серии из 3 голов подряд при Юриче, связка с Алексеем Миранчуком и финиш в середине таблицы. В следующие сезоны так эффективно уже не было: не больше 10 очков по гол+пас и традиционная середина таблицы для «Торино».
В этом сезоне Влашич наконец добрался до капитанской повязки. Предыдущими сезонами точно заслужил такое звание: один из самых стабильных игроков основы, любимчик фанатов и, как кажется, уже абсолютно свой для «Торино» футболист.
Так, в недавних интервью отчетливо заявляет, что клуб стал для него родным и «новым домом». А вот опыт в других командах — чаще деловые отношения (в том числе — в Москве). Зато сейчас, в Турине, он чувствует «атмосферу семьи».
Возможно, поэтому под конец года хорватский хав взял неплохой разгон. Вложил два Фарерам и Черногории за сборную, а в трех последних матчах за «Торино» — 2+3 по гол и пас. Правда, такая результативность все равно не очень помогает команде Марко Барони. Несмотря на раззабивавшегося капитана, клуб идет ближе к концу таблицы и пока не похоже, что способен подняться сильно выше.
Во всех матчах, где Влашич успел отличиться за «Торино», клуб проиграл. Это три матча в ряд: «Комо» (5:1), «Лечче» (2:1), «Милан» (2:3). Впрочем, вероятно, с таким лидером команда может и встряхнуться.
За Влашича до сих пор (!) не рассчитались: даже спустя 4 года
Влашич со скрипом уезжал из ЦСКА. Долго тосковал, потом вовсе начал выпрашивать трансфер в Европу. В частности, им предметно интересовался «Милан». Поведения легионера не поняли многие ветераны:
«Есть ли такие примеры за рубежом, чтобы на кого-то глаз положила какая-то команда и он перестал играть и говорил, что хочет туда уйти? Наоборот — крылья вырастают. Ничего себе — в “Милан” меня приглашают! Ну и что? Надо же хорошо играть. А что, в “Милане” играть не надо? Они посмотрели две игры, что он никакой, и думают, зачем за него 30 миллионов давать. Он сейчас практически не помощник, он просто держит место», — критиковал игрока бывший нападающий клуба Валерий Масалитин.
Такое поведение запомнили многие фанаты армейцев. Впрочем, продолжение этого трансфера — еще более неприятное. Так, «Вест Хэм» до сих пор должен ЦСКА часть из 30 млн, которые были зафиксированы по условиям сделки.
Разбирательство дошло до Спортивного арбитражного суда (CAS), который неожиданно поддержал «Вест Хэм». В итоге 30 млн, за которые хорват уехал в Англию, до Москвы так и не добрались.
Первый платеж от англичан дошел, а вот второй застопорился после начала действий на территории Украины: под ограничения попали банки-корреспонденты и спонсор ЦСКА ВЭБ. Англичане заявили, что Barclays (главный банк АПЛ) не проводит перевод из-за риска нарушить санкционный режим. При этом в структуре управления ЦСКА нет подсанкционных фигур. Акции клуба уже были переданы «Баланс Эссет Менеджмент», но «Вест Хэм» отверг любые схемы обхода ограничений.
ФИФА дважды поддержала позицию ЦСКА, предупреждала англичан о трансферном бане, потребовала перечислить деньги и выплатить неустойку. Однако CAS в июне 2025-го признал начало военных действий форс-мажором, освободил «Вест Хэм» от выплат до получения разрешения британских властей или отмены санкций. Что интересно — без названных сроков.
А не так давно федеральный суд Швейцарии отклонил очередную апелляцию ЦСКА: теперь клуб обязан оплатить судебные издержки и компенсировать расходы «Вест Хэма» (чуть меньше 40 тысяч фунтов стерлингов).
Денис Лебеденко