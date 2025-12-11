Четыре игрока «Реала» дисквалифицированы по итогам матча с «Сельтой»

В ходе игры главный арбитр Алехандро Кинтеро удалил с поля двух защитников «Реала»: Франа Гарсию и Альваро Каррераса, а также показал красную карточку находившемуся на скамейке запасных Эндрику за критику своих действий.
В итоге Каррерас и Эндрик получили двухматчевые дисквалификации, как и капитан команды Даниэль Карвахаль, который раскритиковал работу судьи уже по окончании матча. Фран Гарсия наказан дисквалификацией на одну игру.
Футбол, Испания, 15-й тур
7.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Клаудио Хиральдес
Голы
Сельта
Виллиотт Сведберг
(Брайан Сарагоса)
53′
Виллиотт Сведберг
(Яго Аспас)
90+3′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
63′
64′
8
Федерико Вальверде
90+2′
5
Джуд Беллингем
62′
18
Альваро Каррерас
90+1′
90+2′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
54′
11
Родригу
90+2′
3
Эдер Милитау
24′
22
Антонио Рюдигер
15
Арда Гюлер
74′
16
Гонсало Гарсия
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
2
Карл Старфельт
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
83′
3
Оскар Мингеса
71′
17
Хави Руэда
7
Борха Иглесиас
88′
10
Яго Аспас
16
Мигель Роман
84′
8
Фран Бельтран
18
Пабло Дуран
46′
19
Виллиотт Сведберг
15
Брайан Сарагоса
71′
9
Ферран Хутгла
Статистика
Реал
Сельта
Желтые карточки
6
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
23
7
Удары в створ
7
5
Угловые
8
1
Фолы
6
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
