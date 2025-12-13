Ричмонд
Дубль Рафиньи помог «Барселоне» выиграть седьмой матч подряд в Ла Лиге

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Осасуну» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Jose Manuel Alvarez Rey/JAR Sport Images/NurPhoto via Getty Images

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 2:0, дублем отметился Рафинья (70-я и 86-я минуты).

Каталонцы выиграли седьмой матч подряд в чемпионате и с 43 очками возглавляют таблицу Ла Лиги. «Осасуна» (15 очков) располагается на 16-й строчке.

В другом матче дня «Мальорка» дома победила «Эльче» со счетом 3:1.

Барселона
2:0
Первый тайм: 0:0
Осасуна
Футбол, Испания, 16-й тур
13.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Алессио Лиши
Голы
Барселона
Рафинья
(Педри)
70′
Рафинья
86′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
7
Ферран Торрес
35
Херард Мартин
24
Эрик Гарсия
3
Алехандро Бальде
88′
15
Андреас Кристенсен
14
Маркус Рэшфорд
74′
21
Френки де Йонг
11
Рафинья
88′
17
Марк Касадо
5
Пау Кубарси
75′
16
Фермин Лопес
8
Педри
88′
19
Руни Барджи
Осасуна
1
Серхио Эррера
23
Абель Бретонес
35′
24
Алехандро Катена
7
Хон Монкайола
67′
22
Энцо Бойомо
5
Хорхе Эррандо
41
Иньиго Аргибиде
69′
19
Валентен Розье
10
Аймар Орос
64′
14
Рубен Гарсия
6
Лукас Торро
46′
8
Икер Муньос
59′
21
Виктор Муньос
65′
18
Шеральдо Беккер
17
Анте Будимир
64′
9
Рауль Гарсия
Статистика
Барселона
Осасуна
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
24
3
Удары в створ
7
2
Угловые
14
1
Фолы
5
8
Офсайды
2
6
Судейская бригада
Главный судья
Адриан Кордеро Вега
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти