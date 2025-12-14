Ричмонд
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
2
:
Сассуоло
1
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.00
П2
38.00
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.24
П2
3.95
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.32
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.41
П2
1.96
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.24
X
4.00
П2
1.86
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.37
П2
2.74
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.40
П2
2.17
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.52
П2
2.17
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.33
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.44
П2
2.18
Футбол. Испания
18:15
Сельта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.20
П2
2.71
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.23
X
3.44
П2
1.97
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.07
П2
6.45
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.91
П2
4.73
Футбол. Англия
19:30
Брентфорд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.47
П2
4.10
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
20.00
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.29
П2
1.57
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.78
П2
2.36
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.29
П2
2.31
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.90
П2
3.57
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.75
X
4.22
П2
1.64

Матч чемпионата Испании по футболу в Валенсии перенесли из-за ливней

Встреча «Леванте» — «Вильярреал» должна была пройти 14 декабря.

Источник: Соцсети

МАДРИД, 14 декабря. /ТАСС/. Матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Леванте» и «Вильярреалом» перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ливнями в Валенсии. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Встреча должна была пройти 14 декабря и начаться в 20:30 мск. Новые дата и время встречи будут сообщены позднее.

«Вильярреал» занимает третье место в чемпионате Испании с 35 очками, команда на одно очко отстает от идущего вторым «Реала». «Леванте» занимает последнее, 20-е место с 9 очками.