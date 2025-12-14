Матч чемпионата Испании по футболу в Валенсии перенесли из-за ливней

МАДРИД, 14 декабря. /ТАСС/. Матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Леванте» и «Вильярреалом» перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ливнями в Валенсии. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.
Встреча должна была пройти 14 декабря и начаться в 20:30 мск. Новые дата и время встречи будут сообщены позднее.
«Вильярреал» занимает третье место в чемпионате Испании с 35 очками, команда на одно очко отстает от идущего вторым «Реала». «Леванте» занимает последнее, 20-е место с 9 очками.