Матч чемпионата Испании по футболу в Валенсии перенесли из-за ливней

МАДРИД, 14 декабря. /ТАСС/. Матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Леванте» и «Вильярреалом» перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ливнями в Валенсии. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.