«Наполи» проиграл «Удинезе» и прервал трехматчевую победную серию

«Наполи» уступил в выездном матче в 15-м туре итальянской Серии А «Удинезе» со счетом 0:1.

Источник: Getty Images

Единственный гол в матче забил Юрген Эккеленкамп на 73-й минуте. «Наполи» проиграл четвертый раз в текущем сезоне. Последний раз подопечные Антонио Конте уступили 9 ноября «Болонье» со счетом 0:2.

После этой встречи «Наполи» занимает вторую строчку, имея в своем активе 31 очко, отставая на один балл от «Милана». «Удинезе» располагается на 10-й позиции с 21 очком.

Удинезе
1:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
Футбол, Италия, 15-й тур
14.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Коста Руньяич
Антонио Конте
Голы
Удинезе
Юрген Эккеленкамп
73′
Составы команд
Удинезе
40
Мадука Окойе
31
Томас Кристенсен
28
Умар Соле
27
Кристиан Кабаселе
8
Йеспер Чельстрем
24
Якуб Петровски
59
Алессандро Дзаноли
90′
2
Саба Гогличидзе
13
Никола Бертола
84′
19
Кингсли Эхизибуэ
32
Юрген Эккеленкамп
83′
6
Ойер Саррага
10
Николо Дзаньоло
33′
90′
17
Икер Браво
9
Кинан Дэвис
83′
18
Адам Букса
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
19
Расмус Хейлунн
7
Давид Нерес
8
Скотт Мактоминай
31
Сэм Бекема
61′
68
Станислав Лоботка
4
Алессандро Буонджорно
75′
17
Матиас Оливера
37
Леонардо Спинаццола
83′
3
Мигель Гутьеррес
70
Ноа Ланг
61′
21
Маттео Политано
20
Эльиф Эльмас
83′
27
Лоренцо Лукка
Статистика
Удинезе
Наполи
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
18
7
Удары в створ
5
0
Угловые
1
3
Фолы
16
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти