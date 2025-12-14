«Наполи» проиграл «Удинезе» и прервал трехматчевую победную серию

Единственный гол в матче забил Юрген Эккеленкамп на 73-й минуте. «Наполи» проиграл четвертый раз в текущем сезоне. Последний раз подопечные Антонио Конте уступили 9 ноября «Болонье» со счетом 0:2.
После этой встречи «Наполи» занимает вторую строчку, имея в своем активе 31 очко, отставая на один балл от «Милана». «Удинезе» располагается на 10-й позиции с 21 очком.
Футбол, Италия, 15-й тур
14.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Коста Руньяич
Антонио Конте
Голы
Удинезе
Юрген Эккеленкамп
73′
Составы команд
Удинезе
40
Мадука Окойе
31
Томас Кристенсен
28
Умар Соле
27
Кристиан Кабаселе
8
Йеспер Чельстрем
24
Якуб Петровски
59
Алессандро Дзаноли
90′
2
Саба Гогличидзе
13
Никола Бертола
84′
19
Кингсли Эхизибуэ
32
Юрген Эккеленкамп
83′
6
Ойер Саррага
10
Николо Дзаньоло
33′
90′
17
Икер Браво
9
Кинан Дэвис
83′
18
Адам Букса
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
19
Расмус Хейлунн
7
Давид Нерес
8
Скотт Мактоминай
31
Сэм Бекема
61′
68
Станислав Лоботка
4
Алессандро Буонджорно
75′
17
Матиас Оливера
37
Леонардо Спинаццола
83′
3
Мигель Гутьеррес
70
Ноа Ланг
61′
21
Маттео Политано
20
Эльиф Эльмас
83′
27
Лоренцо Лукка
Статистика
Удинезе
Наполи
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
18
7
Удары в створ
5
0
Угловые
1
3
Фолы
16
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
