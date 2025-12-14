Ричмонд
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» победил в гостях со счетом 3:0 и сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до двух очков.

Источник: Reuters

«Манчестер Сити» одержал крупную гостевую победу над «Кристал Пэлас» в 16-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч в Лондоне закончился со счетом 0:3.

У гостей дубль оформил Эрлинг Холанд (41-я минута и 88-я — с пенальти), еще один мяч забил Фил Фоден (69).

«Сити» выиграл пятый матч подряд (с учетом Лиги чемпионов) и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая два очка лидирующему «Арсеналу».

У «Кристал Пэлас» первое поражение в трех последних матчах турнира и пятая строчка.

Результаты других матчей дня:

«Вест Хэм» — «Астон Вилла» — 2:3;

«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» — 3:0;

«Сандерленд» — «Ньюкасл» — 1:0.

Кристал Пэлас
0:3
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 16
14.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Селхерст Парк
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
41′
Фил Фоден
69′
Эрлинг Холанн
88′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
88′
26
Крис Ричардс
6
Марк Гехи
5
Максенс Лакруа
3
Тайрик Митчелл
20
Адам Уортон
7
Исмаила Сарр
10
Йереми Пино
17
Натаниэл Клайн
77′
12
Крисантус Уче
14
Жан-Филипп Матета
63′
9
Эдвард Нкетиа
18
Даити Камада
62′
67′
19
Уилл Хьюз
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
14
Нико Гонсалес
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
10
Райан Шерки
47
Фил Фоден
33
Нико О`Райли
90′
21
Райан Аит Нури
20
Бернарду Силва
90′
82
Рико Льюис
4
Тиджани Рейндерс
85′
26
Савио
9
Эрлинг Холанн
90′
7
Омар Мармуш
Статистика
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
4
6
Угловые
2
2
Фолы
9
6
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти